Kahvenin yanına en sağlıklı tatlı nedir?

Kahve keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için düzenlenen workshopta Sports International diyetisyenleri Nurca Eda Oğuz, Gurbet Ünal, Seda Suer ve Sanem Türkmaya katılımcılara lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıkları anlattı. Kahve içerisinde yer alan kafein, klorojenik asit, diterpenler, kafestol ve kafeol sayesinde sağlığa yararlı etkilerini gösteren Türkmaya, yorgunluğu azalttığını belirtti. Ayrıca fiziksel ve mental performansı güçlendirmesinin yanı sıra odaklanmayı arttırdığına da belirten diyetisyen şunları söyledi: “ Kahve tüketimi, vücudun yağ yakmasına ve yağ hücrelerinin küçülmesine yardımcı olur. Termogenezi artırarak vücudun daha fazla enerji harcamasını sağlar. Kas karbonhidrat depolarının dolmasına yardım ederek, dayanıklılık performansını artırır. Yüzme ve bisiklete binme gibi yüksek yoğunluklu sporlarda performansı artırır” Egzersizden yaklaşık bir saat önce 100-250 mg kafein alınması gerektiğini vurgulayan Türkmaya, dayanıklılık egzersizlerinde bu miktarın vücut ağırlığının kilogram başına 3-6 gr fazlasına kadar çıkabileceğini iletti. Kahvelerin kafein oranları hakkında da bilgi veren Türkmaya kahve yanına yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıkları katılımcıları ile birlikte hazırladı.

EV YAPIMI GRANOLA BAR TARİFİ

MALZEMELER (Kalınlığına göre 15-20 dilim)

250 gr hurma

80 gr fındık

80 gr ceviz

80 gr çiğ badem/fındık

2- 2,5 tatlı kaşığı kakao

25 gr keten tohumu

20 gr chia tohumu

50 gr yulaf kepeği

100 gr badem

50 gr kabak çekirdeği içi

50 gr ay çekirdeği içi

50 gr kuru yaban mersini

50 gr kuruhurma

1 çimdik kaya tuzu

1 vanilya çubuğu içi

YAPILIŞ

Fırın 180 dereceye ayarlanır.

Akçaağaç şurubu ve vanilya çubuğunun iç taneleri bir sos tavasında ısıtılır. Kuru malzemelerin hepsi karıştırılır ve üzerineşurup ile vanilya dökülür iyice karıştırılır.

Kuru malzeme karışımı yağlı kâğıt serilmiş bir tepsiye alınır ve aralıklarla karıştırılarak 20 dakika kadar pişirilir.

Soğuduktan sonra yoğurt veya süt ile servis edilir. Ağzı sıkı kapalı bir kutuda ışık almadan muhafaza edebilirsiniz.

FİT PİŞMEYEN BROWNİ

MALZEMELER (Kalınlığına göre 15-20 dilim)

250 gr hurma

80 gr fındık

80 gr ceviz

80 gr çiğ badem/fındık

2- 2,5 tatlı kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı sıcak suda eritilmiş kahve

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

YAPILIŞI

Hurmaları ve eritilen kahve blenderdan geçirilir. Badem ve ceviz de üzerine eklenerek karıştırılır. Karışımın üzerine kalan malzemeleri de ekleyerek yağlı kağıt üzerine yerleştirilir. Buzdolabında 15-20 dakika beklettikten sonra tüketime hazır hale gelecektir.