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Kabus bitmiyor! Elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Kabus bitmiyor! Elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

18 Ekim 2019 Cuma 06:26
Kabus bitmiyor! Elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Ülke basınında yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1300'e yaklaştığı belirtildi.

Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Haber3

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:20
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kabus bitmiyor elektronik sigaradan ölenlerin sayısı e yükseldi
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