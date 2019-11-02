İzmir'de Profesyonel Diş İmplant Kliniği İçin Doğru Adres

Ülkemizde diş implantı için birçok klinik bulunmaktadır ve hastalar bu klinikler içerisinde hangisini gideceğini bilememektedir. Türkiye'de implant diş fiyatları hastaların bu konuda klinik seçme konusunda kararsızlık yaşadığı en büyük sorunlardan birisidir. Bu yüzden birçok hasta tedavi olmayı ertelemektedir ve daha fazla zarar görmektedir. Çünkü bu yapılacak işlem basit bir işlem değildir hem maddi açıdan hem de ciddi bir operasyon gerektirdiği için insanlar zor durumda kalmaktadır. Türkiye’de binlerce hatta daha fazla klinik bulunsa da bu seçimi yapmak gerçekten zordur. İmplant ne anlama gelir?

İmplant Ne Anlama Gelir?

Diş kökü oluşturma anlamına gelen bu operasyon çenede bulunan kemiklere yerleştirilmiş olan diş protezlerinin desteği olarak bilinir. Bu diş kökleri, eksik dişlerin yerini dolduran ve ömürlük olan titanyum vidalara verilen isimdir. İmplant diş doktorları tarafından yapılır ve önemli bir derecede cerrahi işlem ile gerçekleştirilen bir operasyondur. Steril şartlar yerine getirildikten sonra bu diş kökleri çenede bulunan kemiklere yerleştirilir. Operasyonun üzerinden 2-3 ay sonra yerleştirilen diş köklerinin tamamı çene kemiğine tutunmuş olur. Tamamı çene kemiğine yerleşmiş olan diş kökleri, bu süre zarfında üzerine yapılacak diş protezleri için yeterli gücü ve durumu sağlamış olur. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için çene kemiğinin sağlıklı olması gerekmektedir. Lakin çene kemiğinde eksiklik veya herhangi bir sorun olduğunda çene kemiğine ekleme yapılabilir. Yapılan bu işlem risk teşkil etmediği gibi başarı oranı da gayet yüksektir.

İmplantın Faydaları Nelerdir?

Hastalarda bulunan diş eksikliği ve dişlerinde oluşan görsel estetik bozukluğu nedeniyle uygulanan implant işleminin faydaları aşağıdaki gibidir;

Yeni yapılan dişler eski dişlerin daha iyisi olup aynı fonksiyonları görmektedir.

İmplant öncesi kaybedilmiş olan dişler çenede bulunan kemiklerde erimeye neden olur. Ancak implant operasyonundan sonra bu durum yok olur.

Görsel estetik düzelir ve hasta kaybettiği çiğneme ve konuşma yetilerini geri kazanır.

İmplant Türkiye kliniği bu alanda çok başarılıdır. Türkiye implant diş konusunda iyi işler yapmaktadır.

İmplant Türkiye Hizmetleri

İmplant Türkiye hizmetleri aşağıdaki gibidir;

İmplant diş yapımı

Diş teli uygulaması

Porselen diş kaplama yapımı

Estetik diş yapımı

Zirkonyum diş uygulaması

Bu tedavi hizmetlerini hastalarına sağlamakta olan İmplant Türkiye kliniği İzmir implant tedavisinde en başarılı isimdir. Ayrıca bütün doktorları bu işte uzmandır ve güvenilirdir. Bu klinikten randevu almakta çok kolay siteleri üzerinde bulunan canlı destek sistemi ile kolayca randevu alabilirsiniz. Bunun yanında site üzerinde telefon numaraları da bulunmaktadır. Siteye ise www.implantturkiye.com adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

İmplant Türkiye Güvenli Bir Klinik mi?

Bu kliniğin güvenilir olduğu sahip olduğu doktorlar ve müşteri dönütleri ile anlamak gayet mümkündür. Ayrıca yaptığı bütün işlerde titizlik ve profesyonellik gösteren bu kliniğe güvenmemek elde değildir.