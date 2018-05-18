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İşte SUS İşareti Yapan Hemşirenin Son Hali

Hemen hemen tüm hastane ve sağlık merkezlerinde karşılaştığımız SUS İŞARETİNİ yapan hemşirenin İzmir'de yaşadığı ve adının Dilek Tunca olduğu ortaya çıktı.

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İşte SUS İşareti Yapan Hemşirenin Son Hali

Hemen hemen tüm hastane ve sağlık merkezlerinde karşılaştığımız SUS İŞARETİNİ yapan hemşirenin İzmir'de yaşadığı ve adının Dilek Tunca olduğu ortaya çıktı.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:36
İşte SUS İşareti Yapan Hemşirenin Son Hali

Hastane ve diğer tüm sağlık merkezlerinde karşımıza çıkan SUS işareti yapan hemşire tablosuna hepimiz aşinayız. 

Anadolu Ajansının geçtiği haberine göre; geçmişte yaygın olarak kullanılan fotoğrafın kahramanının Dilek Tunca isimli kişi olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı öğrenilen Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini basın mensuplarına anlattı. Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından geldiğini söyleyen Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.

Bir sağlık firması için çok sayıda kişi ile SUS işareti yaptıklarını belirten Tunca, kendisinin fotoğrafının seçildiğini söyledi.

ÖDÜNÇ HEMŞİRE KIYAFETİ ALDILAR

Kendisinin seçilmesi üzerine bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunca, "Fotoğrafım senelerdir hastanelerde. Son zamanlarda kep kalktığı için şu an azaldı ama fotoğrafın bu kadar ses getireceğini, bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmemiştim" dedi.

ALMANYA'DAKİ HASTANELERDE FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

Almanya'da bir klinikte fotoğrafını gördüğünü söyleyen Tunca, şöyle konuştu: "Almanya'da bir sağlık kuruluşunda bu fotoğrafı gördüm. Diş hekiminin Türk olduğunu öğrendim. Fotoğrafı Türkiye'den götürmüş. Şaşırdığımı anlayınca 'ben bu fotoğrafı çok seviyorum, benim favorim. Türkiye'den aldım getirdim' dedi. Sonra bir anda bana baktı öyle şaşırıp kaldı. 'Yoksa bu siz misiniz?' diye sordu. 'Evet' deyince çok sevindi, ben de fotoğrafımı onun için imzaladım.

Sağlık çalışanları gün içerisinde sürekli fotoğrafımı gördükleri için yüzüme aşina oldular. İstanbul'da bir hastaneye doktor arkadaşımı ziyarete gittim. Resepsiyondaki görevli ilk defa oraya gitmeme rağmen hemen 'hoş geldiniz' dedi. Arkasında da benim fotoğrafım vardı."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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