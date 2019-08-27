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İşte oyuncak seçiminde ailelerin en sık düştüğü hata!

‘Doğru oyuncak her şeyi değiştirir’ iddiasıyla yola çıkan moritoys oyun programının içeriğini geliştiren PYP sertifikalı Okul Öncesi Eğitmeni Hande Gündüz, aileleri uyarıyor: Çocuklar öğrenirken ve eğlenirken; , favorilerine ve aşina oldukları alanlara yönelmeyi tercih ediyorlar. Yetişkinler olarak bize düşen, çocuklarımızı farklı alanda gelişim gösterecekleri oyuncaklara da yönlendirmek ve heveslendirmek. Aynı oyuncağın türevlerine koşmak değil…

İşte oyuncak seçiminde ailelerin en sık düştüğü hata!

‘Doğru oyuncak her şeyi değiştirir’ iddiasıyla yola çıkan moritoys oyun programının içeriğini geliştiren PYP sertifikalı Okul Öncesi Eğitmeni Hande Gündüz, aileleri uyarıyor: Çocuklar öğrenirken ve eğlenirken; , favorilerine ve aşina oldukları alanlara yönelmeyi tercih ediyorlar. Yetişkinler olarak bize düşen, çocuklarımızı farklı alanda gelişim gösterecekleri oyuncaklara da yönlendirmek ve heveslendirmek. Aynı oyuncağın türevlerine koşmak değil…

27 Ağustos 2019 Salı 14:30
İşte oyuncak seçiminde ailelerin en sık düştüğü hata!

LEGOCU ÇOCUKLAR NEDEN HEP LEGO İSTER?

Binlerce oyuncağın süzgeçten geçirilerek ve 5 alanda dengeli gelişim gözetilerek oluşturulan moritoys oyun programının yaratıcılarından Hande Gündüz’e göre ebeveynlerin oyuncak seçiminde hep aynı yanlış yapılıyor: “Oyun, insanoğlu için öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin en doğal aracı… Ancak çocuklar öğrenirken ve eğlenirken; favorilerine ve aşina oldukları alanlara yönelmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden ‘Legocu’ çocuklar hep daha fazla Lego istiyorlar.”

OYUNUN SİHRİ: BAŞKA ALANLARI KEŞFEDEBİLMEK…

“Aslında oyunun sihri de tam olarak bu: Ufak bir çabayla çocuklar, başka diyarları, tanımadığı alanları neşe ve zevkle keşfetmeye yönelebiliyorlar. İşte bunun için dengeli gelişimin kalbinde, onları heveslendirecek o doğru oyuncaklar var!”

NEDEN 5 ALANDA DENGELİ GELİŞİM?

“Biz moritoys ailesi olarak sizlere bunu sağlamak istiyoruz. Çocuklarınızın fiziksel, sosyal, bilişsel, yaratıcı ve duygusal gelişimini dengeli bir şekilde farklı alanda gelişime uygun oyunlarla destekleyerek ailecek harika vakit geçirmenize destek olmayı arzuluyoruz.”

NASIL Kİ “O DERSİ SEVMİYOR, ÖĞRENMESİN” DİYEMİYORSAK…

Gündüz’e göre bunun altında yatan sebep ise, oyuncağın önemini gerçekten kavrayamamış olmamız; oyuncağı ve oyunu hala çoğunlukla eğlenme, vakit geçirme aracı olarak konumlamamız: “Doğru oyuncağın çocuğun gelişimini doğrudan etkilediği konusunda artık ebeveynlerimiz çok daha bilinçli. Çocuklar bazı oyuncaklara ısınamayabilirler; bu doğaldır. Ancak o oyuncağın faydasını başka bir oyuncak deneyerek bulmak gerekiyor. Nasıl ki ‘Benim çocuğum Türkçe dersini sevmiyor; öğrenmesin’ diyemiyorsak; ‘Benim çocuğum büyük kas gelişimini destekleyen oyuncakları sevmiyor; oynamasın’ da diyemeyiz.”

moritoys, NASIL ÇALIŞIYOR?

‘moritoys oyun programı’ üyelik modeliyle çalışıyor. Üye oluyorsunuz, her ay uzmanların PYP becerilerine göre seçtiği iki oyuncak ve bir kitap kapınıza geliyor. Bir ay boyunca moritoys kutunuzun tadını çıkardıktan sonra; o oyuncakları kapıdan teslim edip; yerine yenilerini alıyorsunuz. Üstelik her ay bir kitap da hediye!

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