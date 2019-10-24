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İştahsız Çocukla Baş Etmenin Yolları

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, beslenme reddi pek çok ailenin ortak sorunu. Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren çocuklarda iştahsızlıkla baş etmenin yollarını anlattı.

İştahsız Çocukla Baş Etmenin Yolları

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, beslenme reddi pek çok ailenin ortak sorunu. Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren çocuklarda iştahsızlıkla baş etmenin yollarını anlattı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:25
İştahsız Çocukla Baş Etmenin Yolları

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, beslenme reddi pek çok ailenin ortak sorunu. Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren çocuklarda iştahsızlıkla baş etmenin yollarını anlattı.

Çocuklar neden özellikle kahvaltıyı reddeder?

Gece beslenen, yatmadan kısa süre önce beslenip gece boyu reflü yaşayan çocuklar, geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı olan ve bunlara bağlı olarak gece sık uyanan, sabah yorgun kalkan çocuklar sabah kahvaltısını iştahla yemeyebilirler. Bu nedenlerin araştırılması gerekir. Ya da uyku düzeni bozulup her zamankinden erken kalkmak zorunda kalmış ise kahvaltı istemeyebilir. Okula başlama dönemlerinde bu gibi sorunlar olabilir.

ÖNERİLERE KULAK VERİN

  • -Çocuğunuzun iştah durumuna anlayış gösterin.
  • -Öğünlere düzenli olarak uyun. Ancak öğünlerin saatleri esnek olabilir. İlla herkes kahvaltıyı 08.00’de yapmaz. Saat 10.00’da yapar ama kahvaltı ile başlar.
  • -Yeni lezzetlere alışmak için zaman gerektiğini unutmadan sabırlı olmak gerekir.
  • -Beslenmeyi eğlenceli ve zevkli kılın.
  • -Alışverişte çocuğunuzun besin seçmesine izin verin, yönlendirin.
  • -Örnek olun.
  • - Yaratıcı olun.
  • - Yemeğe odaklanın (Beslenme sırasında TV ve oyundan kaçının).
  • - Tatlı ve şekerler ile ödül vermeyin.
  • - Açlık ceza olmasa da, yemeyen aç kalabilir.
  • - Ne ile ne kadar beslendiğinin yanında nasıl beslendiğinin de önemli olduğunu ve beslenmenin bir davranış şekli olduğunu bunun temellerinin de daha bebeklik döneminde tamamlayıcı gıdaya başlarken atıldığını unutmamak gerekir.
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