İştahsız Çocukla Baş Etmenin Yolları

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, beslenme reddi pek çok ailenin ortak sorunu. Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren çocuklarda iştahsızlıkla baş etmenin yollarını anlattı.

Çocuklar neden özellikle kahvaltıyı reddeder?

Gece beslenen, yatmadan kısa süre önce beslenip gece boyu reflü yaşayan çocuklar, geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı olan ve bunlara bağlı olarak gece sık uyanan, sabah yorgun kalkan çocuklar sabah kahvaltısını iştahla yemeyebilirler. Bu nedenlerin araştırılması gerekir. Ya da uyku düzeni bozulup her zamankinden erken kalkmak zorunda kalmış ise kahvaltı istemeyebilir. Okula başlama dönemlerinde bu gibi sorunlar olabilir.

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