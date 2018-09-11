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İş Yerlerinde Bir Dönem Sona Erdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren sayıları 10 bine yakın olan işyeri hekimleri için kağıt reçete döneminin sona erdiğini duyurdu. Doktorların kağıt reçetede ısrar etmesi durumunda ise eczacılar sisteme bu ilaçları giremeyeceğinden, ilaçlar hastaya verilemeyecek.

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İş Yerlerinde Bir Dönem Sona Erdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren sayıları 10 bine yakın olan işyeri hekimleri için kağıt reçete döneminin sona erdiğini duyurdu. Doktorların kağıt reçetede ısrar etmesi durumunda ise eczacılar sisteme bu ilaçları giremeyeceğinden, ilaçlar hastaya verilemeyecek.

11 Eylül 2018 Salı 01:56
İş Yerlerinde Bir Dönem Sona Erdi

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; hasta mağduriyetinin oluşmaması için uyarıda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, yeni uygulamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır. Özellikle nöbetlerimizde hastaneler tarafından yazılan reçetelerin kâğıt olarak değil, e-reçete olarak düzenlenmesi nöbetlerimizi kolaylaştıracaktır. Maalesef hâlâ nöbetlerimizde A4 sayfasına yazılan reçetelerin sayısı gelen reçetelerin üçte ikisi oranında oluyor. E-reçeteye tamamen geçilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve kararlılığı gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan açıklamalarına şöyle devam etti;

''Reçeteler elektronik imza ile yazıldığı zaman, hekimden başkasının reçete düzenlemesine imkân vermeyecektir. Bu sebeple sahte reçete düzenlenmesine engel olunacaktır. Eczacılar olarak gelen reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu bilmemiz mümkün değil. E-reçete üzerinde tahrifat yapılması mümkün olmadığından meslektaşlarımız zan altında kalmayacaktır. Hastalarımız da reçete kaybetme sorunu yaşamayacaktır. Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin ve kâğıt israfının önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması kolaylaştı. İlaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından e-reçete sistemi gayet kullanışlı ve sistemin tüm paydaşları için yararlı bir uygulama.”

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Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56
Anahtar Kelimeler:
yerlerinde dönem sona erdi
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