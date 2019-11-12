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İnce bel ve düşük kilo için yüzde 100 meyve suyu

Bilimsel araştırmalar, yüzde 100 meyve suyu tüketimini, ince bel, düşük kilo ve olumlu beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriyor.

İnce bel ve düşük kilo için yüzde 100 meyve suyu

Bilimsel araştırmalar, yüzde 100 meyve suyu tüketimini, ince bel, düşük kilo ve olumlu beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriyor.

12 Kasım 2019 Salı 10:16
İnce bel ve düşük kilo için yüzde 100 meyve suyu

Dünyanın farklı ülkelerinde çocuk, ergen ve yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, yüzde 100 meyve suyu tüketimini ince bel, düşük kilo ve düşük beden kitle endeksi ile ilişkilendiriyor. Öte yandan, bazı araştırma sonuçlarına göre, yüzde 100 meyve suyu içen kişiler, daha fazla meyve ve sebze tüketiyor; daha fazla vitamin, mineral ve lif alıyor.

ABD’de yürütülen bir bilimsel çalışma, günde ortalama 200 ml yüzde 100 meyve suyu içen yetişkinlerin bel çevre ölçümünün ve beden kitle endeksinin, içmeyenlere oranla daha düşük olduğuna işaret ediyor. Aynı çalışmaya göre, yüzde 100 meyve suyu tüketen çocukların enerji, C ve A vitamini, folat ve magnezyum alımı, meyve suyu içmeyenlere oranla daha yüksek gerçekleşiyor. Ayrıca yüzde 100 meyve suyu içen çocuklar, daha fazla meyve tüketiyor. Çalışmaya göre yüzde 100 meyve suyu içen çocukların beden ağırlıklarında bir değişim görülmüyor.

Fransa’da gerçekleştirilen bir çalışma, yüzde 100 meyve suyu tüketen kişilerin, içmeyenlere oranla daha fazla meyve ve sebze yediğini, kayda değer oranda daha fazla vitamin, mineral ve lif aldığını gösteriyor. Aynı çalışma içerisinde, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarının meyve suyu tüketimini düşük beden kitle endeksi ve düşük kilo ile ilişkilendirdiği bilgisi de yer alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 10:19
Anahtar Kelimeler:
ince bel düşük kilo yüzde meyve suyu
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