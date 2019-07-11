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İmplantlar, kaybettiğimiz dişleri yerine koymanın en avantajlı yolu mu?

‘’Diş çürümesi, kazaya bağlı eksilme, diş eti hastalığından kaynaklanan kayıp gibi durumlarda diş eksikliği oluşan bölgelerde, sabit diş yapmanın en avantajlı yöntemi implant uygulamalarıdır diyen Dt. Pertev Kökdemir, ‘’Kaybettiğimiz dişi implant tedavisi ile tamamlıyoruz..

İmplantlar, kaybettiğimiz dişleri yerine koymanın en avantajlı yolu mu?

‘’Diş çürümesi, kazaya bağlı eksilme, diş eti hastalığından kaynaklanan kayıp gibi durumlarda diş eksikliği oluşan bölgelerde, sabit diş yapmanın en avantajlı yöntemi implant uygulamalarıdır diyen Dt. Pertev Kökdemir, ‘’Kaybettiğimiz dişi implant tedavisi ile tamamlıyoruz..

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:02
İmplantlar, kaybettiğimiz dişleri yerine koymanın en avantajlı yolu mu?

İmplant dediğimiz tedavi yapay diş kökü uygulamasıdır. Çene kemiklerinin içerisine yerleştirilen, titanyum yapay diş kökleri, kemiğe kaynaştıktan sonra üzerine tek diş veya köprü şeklinde sabit protezler yapılabilmektedir’’ dedi.

Dt.Pertev Kökdemir, implant tedavisinin sağladığı en büyük avantajın, dişlerin doğala en yakın çözümü elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.

ALL ON FOUR İLE AYNI GÜN DİŞ PROTEZİ KONFORUNU YAŞAYIN…

Dt.Pertev Kökdemir,All On Four tekniği ile tam dişsiz hastalarda belli açılarla yerleştirilen implant üzerine aynı gün porselen dişlerin sabitlendiğini açıkladı. Hastaya öncelikle klinik ve radyolojik muayene yapılması gerektiğini bunun yanı sıra Bilgisayarlı Tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun planlamanın yapıldığını paylaşan Dt. Pertev Kökdemir, ‘’Tedavi iki aşamadan oluşur. Önce hastaya dört adet implant yerleştirilir sonrasında aynı gün geçici dişler implantların üzerine sabitlenir, üç ay sonra ise hastaya daima porselen dişler uygulanır’’ dedi. 

 All On Four tekniğinin 7 avantajı:

* Ağzında hiç dişi olmayan hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı

* Tedavi seansı az olduğu için, şehir veya ülke dışında ikamet eden hastalar için uygun

* Sinüs lifting, kemik tozu ilavesi gibi ileri cerrahi işlem gerektirmediğinden iyileşme süreci daha hızlı

* Uygulama süresi oldukça kısa

* Kişiye özel planlama ve  gülüş tasarımı ile estetik bir gülüş

* Damak protezi kullanamayan hastalar için uygun

* Temizliği ve bakımı kolay

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implantlar kaybettiğimiz dişleri yerine koymanın avantajlı yolu mu
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