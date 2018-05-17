Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İğrenç Olay: Aşçı, İşyerinde Yoğurt Kabına..

Bursa'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir işyerinde aşçı olarak çalışan kişi, işyerinde yoğurt kabına büyük abdestini yaptı. İşyeri sahibi tarafından kovulan kişi, tazminat ile diğer hakları için mahkemeye başvurdu.

banner396

İğrenç Olay: Aşçı, İşyerinde Yoğurt Kabına..

Bursa'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir işyerinde aşçı olarak çalışan kişi, işyerinde yoğurt kabına büyük abdestini yaptı. İşyeri sahibi tarafından kovulan kişi, tazminat ile diğer hakları için mahkemeye başvurdu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:33
İğrenç Olay: Aşçı, İşyerinde Yoğurt Kabına..

Bursa'da meydana gelen olayda bir aşçı, çalıştığı işyerinde yoğurt kabına büyük tuvaletini yapınca işyerindne tazminatsız kovuldu. Bunun üzerine aşçı kıdem tazminatı ile diğer haklaırnı almak için mahkemeye başvurdu.

3. İş Mahkemesi'ne giden aşçı, iş sözleşmesinin haksız yere işveren tarafından feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, izin, vergi iadesi, fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarını istedi. Mahkemede savunma yapan işyeri sahibi ise; davacının yemekhaneye yapmış olduğu büyük tuvaletini yoğurt kovası içinde dışarı çıkarırken güvenlik görevlisi tarafından saptanıp tutanak tutulması üzerine iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtip, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davayı kısmen kabül edince işveren kararı temyize götürdü.

Temyize gitmesei sonrası dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, yaşanan olay ile ilgili verdği kararında şu ifadelere yer verdi:

"İş Kanunu'nun 25. maddesinde; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Somut olayda, mahkemece istifa dilekçesinin baskı altında alındığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiş ise de bir an için iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiği kabul edilse bile tuvaletini yoğurt kovasına yaparak yemekhanede çalışan işçinin insan sağlığına aykırı davranışı fesih için haklı sebep oluşturmaktadır.

Kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir"

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberYargıtay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İftarda Ne Yapsam? İşte Ramazan 1. Günü İftar Menüsü
İftarda Ne Yapsam? İşte Ramazan 1. Günü İftar Menüsü
Kanser Hastalarına Müjde: İşte Ödeme Listesine Alınan İlaçlar
Kanser Hastalarına Müjde: İşte Ödeme Listesine Alınan İlaçlar
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim