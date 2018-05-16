İftarda Ne Yapsam? İşte Ramazan 1. Günü İftar Menüsü

Ramazan ayı 1. gün iftar menüsü.

Ramazan ayının ilk gününde iftarda hangi yemeği yapacağını araştıran ev hanımları için menümüz şu şekilde;

Mercimek Çorbası

Güveç

Pirinç pilavı

Cacık

MERCİMEK ÇORBASI

Çorba için kırmızı mercimeklerinizi iyice yıkayın ve suyunu süzün. Daha sonra bir tencereye alın ve üzerine su ekleyin. Yarım soğan, kabukları soyulmuş bir domates, iki diş sarımsak ve yarım patates ile dilerseniz 1 havuç ekleyin. 1 adet et bulyon ve 2 çay kaşığı tuz ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Mercimek ve diğer malzemeler iyice dağıldıktan sonra blender yardımı ile çorbanızı iyice çekin. Üzerine dilerseniz salçalı sos yapıp ekleyin.

GÜVEÇ

Etlerinizi şimdiden soslayın. ince ince doğradığınız iki diş sarımsak, 1 kaşık domates biber karışık salça, 1 çay kaşığı yoğurt, 4-5 çay kaşığı tuz ve kekik ile 3 -4 yemek kaşığı sıvı yağı iyice karıştırın sonra kuşbaşı doğradığınız etlerin üzerine ekleyip iyice abjarlayın. Etleri bu şekilde güvecin en altına koyun. Daha sonra üzerine 1,5 soğan, 5 yeşil biber, 1-2 büyük kırmızı biber, 1-2 patlıcan ve dilerseniz patates doğrayın. Etlerle birlikte iyice karıştırın ve sosunu sebzelere de yedirin. malzemeleri güveçte karıştırdıktan sonra yayın ve üzerine doğradığınız domatesleri ekleyin. aleminyum folyo ile kapatıp dilerseniz evinize en yakın fırına, dilerseniz evinizin fırınında, folyo kapalı şekilde 2 saat pişirinç Folyolu açtıktan sonra da 10-15 dakika pişirip üzerini kızartık.

PİRİNÇ PİLAVI

1 saat önceden pirinçlerinizi yıkayın ve ılık suda tuzlayarak bekletin. Margarini eritin. Üzerine şehriyeleri ekleyin ve şehriyeler kızarana kadar karıştırın. Daha sonra pirinçlerin suyunu iyice süzüp üzerine 1 tavuk bulyon ekleyerek şehriyelerin üzerine dökün, 2-3 dakika kuru şekile iyice pirinçleri yağda kavurun. Önceden kaynattığınız suyu, pirincin üzerini 2 santim geçecek kadar ekleyin ve ok kısık ateşte kaynamaya bırakın.

CACIK

6-7 salatalığı soyun ve rendeden geçirin. Daha sonra iki küçük diş sarımsağı iyice doğrayın ve salatalıkların üzerine ekleyin. 3-4 çay kaşığı tuz ekledikten sonra karıştırın ve yoğurt eklemeye başlayın. Kıvamını alınca üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Karıştırarak kıvamını kontrol edin. Gerekirse daha fazla su da konulabilir. Üzerine de nane ekleyerek servis edin.

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