İçişleri Bakanlığı: 18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde 2 si ölü 16'sı sağ olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 15.10.2018-22.10.2018 Tarihleri Arasında Yürütülen Operasyonlar başlığı ile yayımladığı basın bilgi notunda önemli ayrıntılara yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle;

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (15 EKİM – 22 EKİM 2018);

İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18 (2 Ölü, 16 Sağ) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.829 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 Terör (PKK/KCK 199, SOL 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4.954 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 187 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6.097 kişi gözaltına alınmıştır.

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GRİ KATEGORİDE ARANAN; ZÜLFİKAR (K) YUSUF TUNÇ (ÖLÜ), ADLI TERÖRİSTİN DE BULUNDUĞU 1’i SÖZDE ÜST DÜZEY OLMAK ÜZERE TOPLAM 18 (2 Ölü, 16 Sağ) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

15 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST SAĞ

►ŞANLIURFA – 1 (SAĞ)

►MALATYA – 1 (SAĞ) (DEAŞ)

►HATAY – 1 (SAĞ) (EL KAİDE)

17 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 7 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 5 SAĞ)

►ADIYAMAN – 2 (ÖLÜ)

►İZMİR – 2 (SAĞ) (MKP/HKO)

►BURSA – 1 (SAĞ) (DEAŞ)

►KİLİS – 2 (SAĞ) (DEAŞ)

18 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ – 5 TERÖRİST SAĞ

►ŞANLIURFA – 3 (SAĞ)

►MERSİN – 2 (SAĞ) (DEAŞ)

19 EKİM CUMA GÜNÜ – 3 TERÖRİST 1 SAĞ

►SİİRT – 1 (SAĞ)

►ŞANLIURFA – 2 (SAĞ) (DEAŞ)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

►7 İlde (Diyarbakır 12, Bingöl 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Muş 1, Hatay 1, Hakkâri 1,) 19 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

►19’u ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 1 Roketatar, 15 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 34 silah,

►17 adet El Bombası,

►48 kg patlayıcı madde,

►20 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

►1.747 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 3.558 OPERASYONDA;

►1.466 kg Esrar,

►500 kg Eroin,

►11,5 kg Kokain,

►31,03 kg Afyon,

►2,8 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

►7 kg Metamfetamin,

►3.359 adet Sentetik Ecza,

►16.940 adet Ectasy,

►140.324 adet Captagon,

►1.767 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

►375.048paket Kaçak Sigara,

►48.815 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 4.954 kişi gözaltına alınmıştır.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak amacıyla ticari taksi ve şoförlerine yönelik 18.10.2018 tarihinde 10 büyük ilimizde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Muğla, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli) eş zamanlı olarak 497 noktada 1546 müşteri olarak binen sivil polisin katılımı ile “Taksi Uygulaması” denetimi yapıldı. Uygulamada;

►4.539 şahıs sorgulanmış ve 4.197 araç denetlenmiş,

►195 şahıs hakkında adli-idari işlem yapılmış,

►9 aranan şahıs yakalanmış,

►3 adet aranan araç tespit edilmiş, 66 adet araç trafikten men edilmiş toplam 1279 araç şoförüne 297.697 TL para cezası kesilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 250 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

641’i denizlerde olmak üzere toplam 6.678 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alınmıştır.

15 - 22 Ekim Tarihleri Arasında Yapılan Operasyonlarda... ▶https://t.co/Z1Y1BDfzxA pic.twitter.com/b99AdphJi8 — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 22 Ekim 2018

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