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Her Hamilelikte Diş Çürür Diye Bir Şey Yok!

“Halk arasında bilinen ‘Her hamilelik, bir dişi çürütür’, ‘Hamileyken diş hekimine gidilmez’, ‘Bebek annenin dişlerindeki kalsiyumu alır’ gibi yanlış bilgilere asla inanılmamalıdır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Turgut, açıkladı.

Her Hamilelikte Diş Çürür Diye Bir Şey Yok!

“Halk arasında bilinen ‘Her hamilelik, bir dişi çürütür’, ‘Hamileyken diş hekimine gidilmez’, ‘Bebek annenin dişlerindeki kalsiyumu alır’ gibi yanlış bilgilere asla inanılmamalıdır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Turgut, açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 08:54
Her Hamilelikte Diş Çürür Diye Bir Şey Yok!

Hamilelik döneminde artan östrojen ve progesteron seviyeleri nedeniyle, dişler üzerindeki bakteriyel plak birikimi artmaktadır. Hamilelik döneminde bu plak dişlerde uzun süre kalırsa diş etlerinde kızarma, şişme ve kanama görülebilmektedir. Diş etlerindeki kanamadan dolayı, anne adayları dişlerini fırçalamaktan korkmakta ve bu nedenle de bakteri plağının oluşumu hızlanmaktadır.

“Ağız ve Diş Bakımı Daha Dikkatli Yapılmalı”


Halk arasında bilinen “Her hamilelik, bir dişi çürütür”, “Hamileyken diş hekimine gidilmez”, “Bebek annenin dişlerindeki kalsiyumu alır” gibi yanlış bilgilere asla inanılmamalıdır. Bu bilgiler, kesinlikle doğru değildir. Çürük oluşumu, çürüğün hızlı ilerlemesi, diş eti problemlerinin görülmesindeki artış hamilelik döneminin çok hassas bir dönem olmasından kaynaklıdır. Bu dönemde sadece, ağız ve diş bakımının daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Gebelerde Diş Tedavisi 4-6 Ay Arasında Daha Uygun


Diş hekimlerinin ve kadın doğum uzmanlarının anne adaylarına tavsiyesi, hamile kalmadan önce tüm ağız ve diş bakımlarını yaptırmaları şeklindedir. Ancak hamilelik sırasında ortaya çıkan ağız ve diş problemleri için diş hekimlerinin yaklaşımı hamile hastalarda ertelenebilen tedavilerin doğum sonrasına ertelenmesidir. İdeal olarak diş tedavilerinin, 2. trimesterde yani hamileliğin 4. ve 6. aylar arasında yapılması en uygundur. Çünkü ilk 3 aylık dönemde, bebeğin organ gelişimi olmaktadır. Son 3 ayda ise artan vücut kütlesi ile beraber anne adayı, diş hekimi koltuğunda oturması zorlaşacaktır. Ancak bunların dışında ağrı ile gelen hasta hangi trimesterde olursa olsun, kadın doğum ve hastalıkları uzmanıyla konsülte edilerek tedavi planlaması yapılabilmektedir. Bu dönemde anne adayından radyografi alınmaz, varsa eski radyografileri değerlendirilir.

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her hamilelikte diş çürür diye şey yok
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