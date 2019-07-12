HER 1.000 BEBEKTEN BİRİ “ÇARPIK AYAK” SORUNUYLA DOĞUYOR

Yenidoğan bebeklerin binde biri “çarpık ayak (pes ekinovarus)” sorunuyla dünyaya geliyor. Bu sorunla dünyaya gelen ve Acıbadem Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Marangoz tarafından tedavi edilen çocuklar ve aileleri Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde düzenlenen Dünya Pes Ekinovarus (PEV) Günü etkinliğinde bir araya geldi. “Sağlık Olsun” adlı çocuk tiyatrosu oyununda oyunun kahramanlarına keyifle eşlik eden çocuklar, daha sonra da etkinliğin ünlü konuğu Orhan Osman’ın (Buzuki Orhan) müziğinin tadını çıkardılar. Sanatçı, kolikli bebekler için yaptığı anne karnındaki sesleri andıran müzikleri PEV’li çocuklar için de seslendirdi.

Yenidoğan bebekler ve onlara abi ablalık yapan büyük çocuklar

Tedavileri sayesinde “düzgün basabilen”, üstüne üstlük rahatça koşup oynayabilen onlarca çocuk, aileleri, onlara güzel vakit geçirtmek için hazırlanmış çocuk tiyatrosu ekibi ve rengarenk kıyafetleri ve kocaman ayakkabılarıyla toplarını çeviren palyaço... Bir şenlik alanına benzeyen etkinliğe gelmiş olan çocukların bir kısmı henüz birkaç aylık olsa da kendilerinden büyük abileri ve ablaları önce kukla tiyatrosuna eşlik ettiler, sonra da Buzuki Orhan’ın anne karnındaki sesleri andıran müziğinin tadını çıkardılar. Anne babaları ise etkinlik sonrasında sorularını, çocuklarının tedavisini yapan Prof. Dr. Salih Marangoz’a yöneltti.

Hamileliğin 16. haftasında belli oluyor

Çarpık ayak hastalığının geçmişte anne karnındaki duruş pozisyonuyla (sıkışmayla) ilgili olduğu sanılsa da bu görüş geçerliliğini yitirmiş durumda. “Bu, kalıtımsal bir durum değil ama bu tarz bir rahatsızlığın ortaya çıkmasına çocuktaki bir takım genetik faktörlerin yol açtığı düşünülüyor. Bu sorun, hamileliğin ortalama 16. haftasından itibaren yapılan ayrıntılı ultrason görüntülemesiyle perinatologlar tarafından teşhis edilebiliyor” diyen Acıbadem Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Marangoz, hamilelikte fark edilmese bile hastalığa hemen doğum sonrasında tanı konulabildiğini belirtti. Prof. Dr. Salih Marangoz, tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Teşhis konulmasından sonra aileler bizimle bağlantıya geçiyor. Tedaviye gelindiği zaman ayaktaki eğriliği haftalık olarak yapılan esnetmeler ve alçılamalarla derece derece düzeltiyoruz. Belirli bir safhaya geldikten sonra da ufak bir cerrahi girişimle düzeltmeyi tamamlıyoruz. Bu düzeltmeden sonra sorun nüksetmesin diye belli bir süre arası çubuklu özel ayakkabı olarak tarif edilebilecek “ortez” giymelerini sağlıyoruz. Ortez üç ay süreyle gece gündüz kullanılıyor. Üç ayın sonrasında süre azaltılıyor ve çocuk 4-5 yaşına gelene kadar azalan sürelerle kullanılıyor.”

“Anne adayları, Pes Ekinovarus’tan korkmayın!”

“Bugün aramızda PEV’li bebek bekleyen anne adayları da var” diyen Prof. Dr. Salih Marangoz, etrafta neşeyle koşan çocukları göstererek, zamanında ve doğru müdahale ile en umutsuz görünen vakaların bile normale dönebildiğinin altını çizip anne adaylarına PEV’den korkmamaları yönünde çağrı yaptı.

“Doğru tedaviyi ancak 18. aydan sonra bulduk”

3,5 yaşındaki Erdem’in annesi Münevver Öztürk, oğlundaki sorunun hamileliğinin 16. haftasında teşhis edilmiş ve doğumdan hemen sonra da Antalya’da tedaviye başlanmış olmasına karşın 18 aylık olana kadar düzelmediğini, aksine durumun kötüye gittiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu esnada Dr. Salih Bey’den haberdar olduk ve tedavi için İstanbul’a geldik. Alçılamalar, aşilotomi ve ortez tedavisi başladıktan 3-4 ay sonra, tam olarak 2. yaş gününde Erdem ilk kez yürümeye başladı. Şu anda her iki ayağı da daha önce hiç olmadığı kadar düzgün. Hâlen günde 10 ila 12 saatlik ortez tedavisine ve kontrollerimize devam ediyoruz.”

“Doğumdan 13 gün sonra tedaviye başladık”

Reyhan ve Gökhan Birinci’nin kızları Amine Hüma şu anda 14 aylık. Amine Hüma’nın sol ayağının PEV’li olduğu hamileliğin 23. haftasında yapılan detaylı ultrasonla anlaşılmış. Kızının durumuyla ilgili bilgi veren Reyhan Birinci yaşadıkları süreci anlattı: “İlk 15 günü çok büyük üzüntüyle geçirdik ama hemen sonrasında araştırmaya başladık, bir hastaneye gittik. Oradaki doktorlar da tedaviyle kızımızın normal yaşantısını sürdürebileceğini belirtince ikna olduk. Bir de bu araştırma sürecinde çok daha sorunlu gebelikler görünce bizim en azından bir tedavimizin olması içimizi rahatlattı. Sonra Salih hocayı bulduk ve doğumdan 13 gün sonra tedaviye başladık. Aşilotomiyle birlikte toplam 5 alçı yapıldı. Kızım bir yaşını geçer geçmez yürümeye başladı ve şu anda da her şey yolunda.”

“Oğlum şu anda tenis oynayabiliyor, çok hızlı yüzüyor”

Şu anda ikinci çocuğunu bekleyen Serra Sütekin, oğlu Can’ın sol ayağının PEV’li olduğunu hamileliğinin 20. haftasında öğrenmiş. “Her anne baba gibi bizim için de çok büyük bir şok oldu” diyen Serra Sütekin yaşadıkları süreci aktardı: “Bizi neyin beklediğini bilmiyorduk ama araştırınca çok kötü hikâyelerle karşılaştık. O yüzden ben insanların akıllarındaki soruları doktor dışında herhangi birine sormalarını tavsiye etmiyorum. Araştırmalarımız sırasında Salih Bey’i bulduk ve kendisi bizi çok rahatlattı. Ben yurt dışında doğum yaptım ve tedaviye birkaç hafta daha geç başladık ama bu sorun olmadı. Aileler tedaviye genellikle doğumdan hemen sonra başlamak istiyorlar, fakat bu bebek için huzursuz edici olabiliyor, özellikle de kuvözdeki bebekler için. Biz ilk alçılamayı 20 günlükken yaptık. 4 alçılama ve 1 aşilotomi sonrasında ortez kullanmaya başladık. Oğlum 3,5 yaşında ve çok aktif. Hiç yerinde durmuyor, çok hızlı yüzüyor, tenis oynuyor. PEV bizim için bir engel değil. İkinci bebeğimiz de oğlan. İstatistikler ikinci bebekte de PEV olma olasılığının ilk bebeğe göre daha yüksek olduğunu söylüyor ama bebeğimizde bir sorun yok. Olsaydı da korkmazdık çünkü tedavisi var.”