Hekimden “Şifalı Ot” Uyarısı

Rahatsızlıkların tedavisini şifalı otlar, egzotik meyveler ve bitkisel ürünlerde arayanları hekimler uyarıyor. Şifalı denilen otların göründüğü kadar masum olmadığını, bitkilerin de yan etkileri olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi, hasta ve hasta yakınlarını uyardı. Terzi “Doktor tavsiyesi olmadan aktarlardan alınan ot ve ot türevi bitkiler ameliyatta kanamaya, ilaç etkileşimine ve vücutta hasara yol açabiliyor” dedi.

İzmir’de özellikle kolorektal kanserler konusunda uzmanlaşmış olan Prof.Dr.Cem Terzi, aktarlardan ya da internetten satın alınan bitkisel ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nın onayı olmadan satışa sunulduğunu ifade ederek, “Aktarlardan aldığımız ot ve ot olmayan benzeri maddelerin zararsız olduğu ilaçlar gibi yan etkilerinin olmadığı zannediliyor oysa bu durum öyle değil. Bu bitkiler zararsız gibi görünse de çok ciddi etkileri var. Ameliyatta kanamaya sebep olabiliyor ya da kemoterapi verilirken ilaç etkileşimine yol açabiliyorlar” diye konuştu.

“Size yarardan çok zarar verir”

Bu bitkilerin zararsız olduğu yönünde toplumsal kanının olduğu ve bitkisel ilaç kullanımının zannedildiğinden daha farklı sonuçlara yol açtığını ifade eden Prof. Terzi, ot ve ya ot türevi bitkilerin tıpkı ilaçlar ciddi yan etkileri olduğunu söyledi. Kullanılan bitkisel ilaçlar, otlar ve gıda takviyelerinin uygulanan tedavi sürecini engellediğini ifade eden Prof. Terzi, “Hastalar ve hasta yakınları bunları ilaç olarak gördüğü için güvenli zannediyor hâlbuki biz yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini bilmiyoruz. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında pek çok olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Kanama kontrolü zorlaştırılabiliyor ya da kullandığımız ilaçların işe yaramamasına neden olabiliyor. Bu yüzden bitkisel ürünler, otlar ve gıda takviyeleri bunlar size yarardan çok zarar vermektedir” dedi.

Uzakdoğu’dan gelen meyveleri tedavide kullanmayın

Son yıllarda Uzakdoğu’dan bazı özel meyvelerin getirildiğini, bazı kanser hastalarına bu meyvelerin iyi geldiği şeklindeki iddialara tanıklık edildiğini ifade eden Prof. Cem Terzi, şu bilgileri verdi: “Küba’dan bir takım meyveler ya da Çin’den geleneksel tedavi maddelerinin getirilip kullanıldığını görüyoruz. Bunların hepsi ilaç kadar ciddi olan, karaciğerde toksik etkileri olabilecek ameliyat komplikasyonlarına sebep olabilecek ve kemoterapi alan hastalarda kullanılmaması gereken şeyler. Hasta ve hasta yakınlarımızın bu ot ve türevi ilaçlardan kesinlikle uzak durması gerekir.”

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