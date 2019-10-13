Hastane Yemeğinden Kertenkele Çıktı !

Türk Sağlık Sen tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale Karakeçili Devlet Hastanesi’nde hastane yemeğinde şehriye pilavının içinden yarı pişmiş kertenkele çıktığı bildirildi.

Hastane yemekleri alarm veriyor. Türk Sağlık Sen yetkileri, hastanelerde çalışanlara sunulan yemeklerle ilgili şikayetlerin artarak devam ettiğini belirterek, “Yemeklerde özen, hijyen, kalite ve yeterlilik konusunda yaşanan sıkıntılar sağlık çalışanlarının başlıca şikayetidir. Bunun son örneği Kırıkkale Karakeçili Devlet Hastanesinde meydana gelmiştir. Şehriye pilavının içinden yarı pişmiş kertenkele çıkmıştır. Kırıkkale şubemizin bu durumu gündeme getirmesinin ardından İl sağlık müdürlüğü gerekli işlemleri başlatarak sorumlular hakkında cezai işlem uygulanacağını açıklamıştır” denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA YAPMALI

Açıklamada, “Hastane yemekleri konusunda Sağlık Bakanlığı mutlaka bir çalışma yapmalıdır. Özellikle yemek veren firmalar çok sıkı denetlenmelidir. Yemeklerle ilgili olarak sağlık çalışanlarının memnuniyeti ve beklentileri belli periyotlarda anketlerle ölçülmelidir” ifadelerine yer verildi.