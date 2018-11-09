Hastalardan Bıçak Parası Alan Profesör ve Sekreteri Tutuklandı

Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edeceği hastalardan ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Acar ile sekreteri Nurten İzmirli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatlarda hastalardan 'Bıçak parası' adı altında para alındığı ihbarı vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçti. Çarşamba günü yapılan operasyonla, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Acar ile sekreteri Nurten İzmirli, gözaltına alındı.

20 BİN LİRA BIÇAK PARASI



Prof. Dr. Acar ile Sekreter İzmirli'nin ameliyat olacak hastalardan usulsüz para aldığı tespit edildi. Hastaların bilgilerinin kaydedildiği ajandalar bulunduğu, sekreter Nurten İzmirli'nin ameliyat olması gereken hastaları arayıp, asistanların yerine ameliyata Prof. Dr. Acar'ın gireceğini söyleyip, 20 bin liraya kadar para istediği ileri sürülmüştü.



Emniyetteki sorgularından sonra dün adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Feridun Acar ile sekreteri Nurten İzmirli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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