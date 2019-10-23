Hangi Besini Neden Daha Fazla Tüketiyoruz?

Hepimiz kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiyoruz. Bazın çikolata, bazen et, bazen de kahve… Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut anlattı.