Hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi?

Hamileliğin özellikle ilk 3 aylık döneminde hormonal değişiklikler ağız florasının değişmesine sebep olur. Ayrıca bulantı sebebiyle oluşan kusmalar dişlerin asidik salgılarla temasını daha da arttırarak diş çürüklerinin oluşmasını artar. Hatta bazı hamileler öğürme refleksi sebebiyle diş macunu ve fırçasından uzaklaşabilirler. Diş etlerinde de bu değişliklerden ve kötü ağız hijyeninden etkilenerek “Hamilelik Gingivitisi” denilen ödemli ve kanamalı rahatsızlıklar gözlenebilir. Sonuç olarak, hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı açısından acil müdahaleler gerekebilir.

Dt. Pertev Kökdemir,’’ Ağız ve diş sağlığı sorunları sebebi ile hamilelik daha stresli hale gelebilir. Bilinmesi gereken en önemli detay, hamileliğin kaçıncı dönemi olursa olsun, ağrıya sebebiyet veren sorun bir an önce tedavi edilmeli ve anne üstündeki stres azaltılmalıdır. Günümüz modern diş hekimliğinde kullandığımız lokal anestezik malzemeler sayesinde ağrısız diş tedavisi kolaylıkla yapılabilir. ’’ dedi.Tedavi için en uygun dönemin 4- 6 aylar arası olduğunu sözlerine ekledi.

Dt. Kökdemir hamilelik dönemi için tavsiyelerde bulundu.

* Hamilelere uygun ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.

* ‘’Diş etlerim kanıyor’’ düşüncesiyle dişleri fırçalamadan kaçınılmamalıdır.

* Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi kullanma ile etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır.

* Kalsiyum alımına özen gösterilmelidir.

* Ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı doktor önerisi alınarak yapılmalıdır.

* Tedaviler 2. üç aya; yani 4-5-6. aylara ertelenmelidir. Son 3 ayda oldukça önemlidir acil olmayan tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır.

* Röntgen çekim işlemleri doğum sonrasına ertelenmelidir.

* Kusma durumlarından sonra ağız bakımı yapılmalı, en azından ağız çalkalanmalıdır.

* Tatlı yedikten belirli bir süre sonra dişler fırçalanmalıdır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA