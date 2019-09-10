Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100984
ALTIN
277.209
DOLAR
5.7645
STERLIN
7.1083
EURO
6.3651
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi?

Dt.Pertev Kökdemir, kadın hastaların hamilelik döneminde diş hekimi korkusunun arttığını belirtirken günümüzün modern diş hekimliği olanakları ile artık her koşulda ağrısız diş tedavilerinin yapılabildiğini ve hastaların diş hekimi fobisinin giderek azaldığını dile getirdi.

Hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi?

Dt.Pertev Kökdemir, kadın hastaların hamilelik döneminde diş hekimi korkusunun arttığını belirtirken günümüzün modern diş hekimliği olanakları ile artık her koşulda ağrısız diş tedavilerinin yapılabildiğini ve hastaların diş hekimi fobisinin giderek azaldığını dile getirdi.

10 Eylül 2019 Salı 09:08
Hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi?

Hamileliğin özellikle ilk 3 aylık döneminde hormonal değişiklikler ağız florasının değişmesine sebep olur. Ayrıca bulantı sebebiyle oluşan kusmalar dişlerin asidik salgılarla temasını daha da arttırarak diş çürüklerinin oluşmasını artar. Hatta bazı hamileler öğürme refleksi sebebiyle diş macunu ve fırçasından uzaklaşabilirler. Diş etlerinde de bu değişliklerden ve kötü ağız hijyeninden etkilenerek “Hamilelik Gingivitisi” denilen ödemli ve kanamalı rahatsızlıklar gözlenebilir. Sonuç olarak, hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı açısından acil müdahaleler gerekebilir.

Dt. Pertev Kökdemir,’’ Ağız ve diş sağlığı sorunları sebebi ile hamilelik daha stresli hale gelebilir. Bilinmesi gereken en önemli detay, hamileliğin kaçıncı dönemi olursa olsun, ağrıya sebebiyet veren sorun bir an önce tedavi edilmeli ve anne üstündeki stres azaltılmalıdır. Günümüz modern diş hekimliğinde kullandığımız lokal anestezik malzemeler sayesinde ağrısız diş tedavisi kolaylıkla yapılabilir. ’’ dedi.Tedavi için en uygun dönemin 4- 6 aylar arası olduğunu sözlerine ekledi.

Dt. Kökdemir hamilelik dönemi için tavsiyelerde bulundu.

* Hamilelere uygun ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.

* ‘’Diş etlerim kanıyor’’ düşüncesiyle dişleri fırçalamadan kaçınılmamalıdır.

* Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi kullanma ile etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır.

* Kalsiyum alımına özen gösterilmelidir.

* Ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı doktor önerisi alınarak yapılmalıdır.

* Tedaviler 2. üç aya; yani 4-5-6. aylara ertelenmelidir. Son 3 ayda oldukça önemlidir acil olmayan tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır.

* Röntgen çekim işlemleri doğum sonrasına ertelenmelidir.

* Kusma durumlarından sonra ağız bakımı yapılmalı, en azından ağız çalkalanmalıdır.

* Tatlı yedikten belirli bir süre sonra dişler fırçalanmalıdır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sütün içindeki kanserojen maddeler evde tespit edilebilecek
Sütün içindeki kanserojen maddeler evde tespit edilebilecek
Çocuklarda Depresyona Yol Açan 5 Neden
Çocuklarda Depresyona Yol Açan 5 Neden
Sağlığınız İçin Stresi Kontrol Altına Alın!
Sağlığınız İçin Stresi Kontrol Altına Alın!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim