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Hamilelikte Seyahat Güvenli Mi?

Hamileliğin 36. haftasına kadar seyahat etmenin çoğu kadınn için bir sorun olmayacağını dile getiren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelikte seyahat ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Hamilelikte Seyahat Güvenli Mi?

Hamileliğin 36. haftasına kadar seyahat etmenin çoğu kadınn için bir sorun olmayacağını dile getiren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelikte seyahat ile ilgili merak edilenleri anlattı.

28 Mayıs 2019 Salı 20:03
Hamilelikte Seyahat Güvenli Mi?

Yolculuk için en uygun zamanın hamileliğin ortasındaki dönem olan 14 – 28. haftalar arası olduğunu savunan Op. Dr. Görgen, “Gebelikle ilgili sorunlar çoğunlukla ilk ve sonuncu üç ayda ortaya çıkar. Preeklampsi, erken membran rüptürü ve erken doğum sancısı da dahil olmak üzere gebelikle ilgili belli komplikasyonlar varsa seyahat etmeniz önerilmez. Birden fazla bebeğe hamile iseniz yolculuk etmek iyi fikir olmayabilir” dedi.


SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE BUNLARI YAPIN


Op. Dr. Görgen, seyahate çıkacak olan hamile kadınlara yola çıkmadan önce yapılması gerekenlerle ilgili şu tavsiylerde bulundu: “Yola çıkmadan önce kadın doğum doktorunuzla bir check-up ayarlayın. Tahmini doğum tarihinizi öğrenin. İhtiyaç duyabileceğiniz her tür reçetesiz ilacı, ağrı kesiciler, hemoroid kremleri, bir ilkyardım kiti ve prenatal vitaminleri yanınıza alın. Reçeteli ilaçlarınızı da yanınızda bulundurun.”


Ayrıca Op. Dr. Görgen, yolculuk sırasında; vajinal kanama, pelvik ya da alt karın bölgesinde ağrı ya da kasılma görülürse, su gelirse, geçmeyen baş ağrısı, gözde kırmızı noktalar, görmek ya da görüşte tuhaflıklar, yüz ya da elde şişme ve ağır kusma ya da ishal olursa acil tıbbi müdahale alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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