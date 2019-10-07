Hamilelikte grip aşısı bebek için çok önemli!

Özellikle son günlerde havaların soğumaya başlamasıyla grip riski de artıyor. Haliyle hamile olan anne adayları, gebelik dönemlerinde gripten korunmanın yollarını merak ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamilelik döneminde enfeksiyonlara karşı önlem alınmasının gerekliliğini belirtiyor. Bu doğrultuda anne adaylarına sağlıklı ve doğal besinler tüketmelerini, ayrıca canlı virüs içermeyen grip aşısı olarak gerekli tedbirleri almalarını öneriyor.

Gebelikte grip daha tehlikeli!

Hamilelik döneminde grip geçiren anne adayı, bu süreci normal zamandan daha şiddetli ve zor atlatabiliyor. Gerekli önlemler alınmazsa, grip hem anneye hem de bebeğe zarar veriyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamilelikte gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Hamilelikte gripten korunmak önemli, çünkü gribin getirdiği olumsuzluklar bebeğe de zarar verebiliyor. Özellikle griple birlikte görülen yüksek ateş, bebeğin sağlığını da tehlikeye atıyor. Hem bebeğin gelişimine zarar veriyor, hem de düşük veya erken doğum riskini arttırıyor. Bu yüzden benim anne adaylarına tavsiyem gripten mümkün olduğunca korunmaya çalışmaları. Anne adayı gebeliğin hangi döneminde olursa olsun, salgınlar başlamadan önce canlı virüs içermeyen grip aşısı olmalı. Aşı, şu an gripten korunmanın en etkili yolu ve hem anne hem bebek sağlığını korumak için önemli. Ayrıca aşının olumsuz bir etkisi olmadığı gibi, grip aşısı, grip yüzünden oluşabilecek pek çok riskin de önüne geçiyor.”

Grip aşısı doğumdan sonra da bebeği enfeksiyonlara karşı koruyor!

Gebelikte grip aşısı olmak, anne kadar bebeği korumak için de gerekli. Bebeğin hem anne karnındayken hem de doğumdan sonra enfeksiyon riskinden korunması önemli. Grip aşısı bu sebeple en etkili yöntem sayılıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu aşının anne kadar bebek için de önemli olduğunu vurguluyor: “Grip aşısı sadece anneyi enfeksiyonlardan korumaz. Bebeğin sağlığını ve gelişimini sürdürmesi için de önemlidir. Grip aşısı olan anne adayının karnındaki bebek de aşının koruyucu etkisinden faydalanır. Hem gebelik süresince hem de doğumdan sonra koruyucu etki sürer. Bebek doğduktan sonraki 6 ayda da enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlü olur.”

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