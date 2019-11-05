Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100239
ALTIN
277.477
DOLAR
5.7274
STERLIN
7.3827
EURO
6.3771
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!
Ankara Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Devlet Su İşleri (DSİ) Birçok Şehirde 500 Daimi İşçi Alımı Yapıyor! İşte Kadro Dağılımı ve Detaylar...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 3 Bin 109 TL Maaşla Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Hamilelikte egzersiz yapmak hem anne hem bebek için faydalı!

Pek çok anne adayı gebelik sürecinde spor ve egzersiz gibi aktivitelerden kaçınsa da, bu dönemde yapılan egzersizler anne ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Elbette hamilelikte yapılan egzersizlerin bilinçli ve doktora başvurularak yapılması önemli. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelikte yapılan egzersizlerin doğum sürecini de kolaylaştırdığını belirtiyor.

Hamilelikte egzersiz yapmak hem anne hem bebek için faydalı!

Pek çok anne adayı gebelik sürecinde spor ve egzersiz gibi aktivitelerden kaçınsa da, bu dönemde yapılan egzersizler anne ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Elbette hamilelikte yapılan egzersizlerin bilinçli ve doktora başvurularak yapılması önemli. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelikte yapılan egzersizlerin doğum sürecini de kolaylaştırdığını belirtiyor.

05 Kasım 2019 Salı 09:33
Hamilelikte egzersiz yapmak hem anne hem bebek için faydalı!

Gebelikte egzersiz yapılmasının sağlığı ne yönde etkilediği anne adayları için merak konusu. Bazı anne adayları bebeğin sağlığı için spor ve egzersizden kaçınsa da, araştırmalar gösteriyor ki hamilelikte hareket ve bilinçli egzersizler, hem doğum hem doğum sonrası süreçte anne adayına büyük kolaylıklar sağlıyor. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelik sürecinde annenin karşılaşabileceği uykusuzluk, kilo, stres gibi problemlerin önüne düzenli bir egzersiz programı ile geçilebileceğini belirtiyor.

Az hareket etmek yerine bilinçli ve düzenli egzersiz yapmak önemli!

Elbette gebelik sürecinde yapılan egzersizler doktor kontrolünde planlanmalıdır. Doktor tavsiyesi ile gerekli düzeyde hareket, doğumu kolaylaştırıyor, anne ve bebeğın sağlığını pozitif etkiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamilelikte yapılabilecek egzersizleri ve faydalarını şöyle anlatıyor:

“Gebelikte spor yapmak oldukça faydalı olduğu gibi, egzersizleri mutlaka doktorunuza danışarak yapmalısınız. Hamilelik sürecinde hareket etmek önemlidir. Bu yüzden, başlarda hafif tempolu yürüyüşler anne adayı için faydalı olacaktır. Özellikle son dönemde artan hamile pilatesi ve yogası da yine anne adayının süreci daha rahat geçirmesi için fayda sağlayabilir. Ancak bunların gerçek bir uzman eşliğinde ve doktor tavsiyesi ile birlikte yürütülmesi gerekir. Bunların dışında anne adaylarına genellikle yüzmeyi öneriyoruz. Suda yapılan egzersizler hem anne adayını rahatlatacak hem de doğumu kolaylaştıracaktır. Hareketi hayatına katarak hamilelik keçiren kişinin doğum sonrasındaki toparlanma süreci de daha hızlı olacaktır.”

Hamilelikte egzersiz yaparken bunlara dikkat!

Hamilelikte egzersiz ve hareket anne ve bebek sağlığı için oldukça faydalı, ancak bunları yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle tüm süreci doktor eşliğinde yürütmek ve yapılacak egzersizlere doktor ile birlikte karar vermek büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamileliğin farklı dönemlerinde farklı egzersizleri önerdiklerini söylüyor ve ekliyor:

“Gebelikte özellikle başlarda daha hafif tempolu egzersizler yapmak daha doğru. Kısa yürüyüşler ve sırt egzersizleri anne adayını hem fiziksel hem ruhsal açıdan rahatlatacaktır. Yapacağınız egzersizleri konunun uzmanı eşliğinde yapmanız çok önemli. Yüzme gibi sporlarda ise hijyenik bir ortam sağlanması başlıca gerekli. Elbette riskli sporlardan ve sizi zorlayacak hareketlerden kaçınmalısınız. Hamilelik için uygun egzersizler ve sağlıklı beslenme ile rahat bir gebelik dönemi,yine rahat bir doğum süreci ve sonrası geçirmek mümkün.”

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
hamilelikte egzersiz yapmak hem anne hem bebek faydalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahim Ağzı Kanseri Hakkında Doğru Bilinen 7 Yanlış
Rahim Ağzı Kanseri Hakkında Doğru Bilinen 7 Yanlış
Sebze ve Meyve Alırken Dikkat!
Sebze ve Meyve Alırken Dikkat!
Kalça Kırıklarında Saçaklı Halı Tehlikesi!
Kalça Kırıklarında Saçaklı Halı Tehlikesi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim