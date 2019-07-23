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Günümüzün Sinsi Tehlikesi Hipertansiyon

En çok görülen sağlık sorunları arasında yer alan hipertansiyon, kontrol altına alınmazsa ölümcül hale geliyor.

Günümüzün Sinsi Tehlikesi Hipertansiyon

En çok görülen sağlık sorunları arasında yer alan hipertansiyon, kontrol altına alınmazsa ölümcül hale geliyor.

23 Temmuz 2019 Salı 14:41
Günümüzün Sinsi Tehlikesi Hipertansiyon

Son yıllarda dünyada giderek artan hastalıkların başında gelen hipertansiyon, ülkemizde de 3 kişiden 1’inde görülüyor. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan bu hastalık, önüne geçilip önlem alınmazsa böbrek yetmezliği, beyin kanaması ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Ayrıca birden fazla damar hastalığı oluşturma riski de çok yüksek olan hipertansiyon, diyabet ve kolesterol gibi hastalıkları tetikleyebiliyor.

Genetik faktörler, sağlıksız beslenme ve gündelik yaşam tarzının hipertansiyonu doğrudan etkilediğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Hipertansiyon, damar içinde akmakta olan kanın, damar duvarında yarattığı basıncın yüksek olması ile karakterize bir hastalıktır. Stres, sigara ve özellikle fazla tuz tüketimi hipertansiyon gelişimindeki en önemli nedenler arasında sayılabilir.

Bununla birlikte şişmanlığın da tansiyon değerlerinde artışa neden olduğu bilinmektedir. Hipertansiyon, özellikle kontrol altına alınmadığı takdirde atardamarlar üzerinde pek çok olumsuz etkiye sebep olur. Koroner damarlar, şah damarları, bacak damarları ve böbrek damarları bu süreçten en çok etkilenen damarlar arasında sayılabilir.Hipertansiyonun etkisi ile aterosklerotik damar hastalığı gelişim riski ve hızı belirgin derecede artar. Ayrıca atardamarların belirli bir bölümünde genişleme ve balonlaşma ile karakterize anevrizma hastalığının en önemli sebeplerinden biri de hipertansiyondur. Anevrizma, özellikle aort gibi büyük damarlarda görüldüğünde ani ölümle sonuçlanabilecek sorunlara yola açabilmektedir” dedi.

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