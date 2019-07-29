Güneş Koruyucu Krem Etiketi Nasıl Okunur?

Özellikletatile giderken yanımıza aldığımız güneş kremlerinin daha etkili olması için hangikoruyucu kremi, nasıl seçmemiz gerekiyor?

Hangigüneş koruyucu kremi seçmeliyim? Kimyasal mı, mineral mi? İhtiyacıma uygunSPF'yi nasıl belirleyebilirim? Koruyucu kremin kalitesi fiyatı mı?

Benzerbir çok sorunun cevabı için kolay bir yol var: “etikete” hakim olmak! Peki, güneşkoruyucu kremin içerik etiketi nasıl okunur?

ÇevreHastanesi doktorlarındanDermatologDr. Arpi Tırpancı, markalar arasında daha az zaman geçirmek vegüneşin tadını çıkarmak amacıylagüneşkoruyucu kremlerinin, içerik etiketinin nasıl okunması gerektiği hakkında bilgiverdi.

SPF'yikontrol edin!

SPF güneşten korunma faktörüanlamına gelir. Formülün SPF'si, güneş koruyucunun, UVB ışınından yanmanızı önleyeceğizaman aralığını verir. Genel olarak, SPF ne kadar yüksek olursa, yenidenuygulamadan önce o kadar uzun süre bekleyebilirsiniz anlamındadır. SPF değeriürüne göre yaklaşık, 15 ile 100 arasında değişmektedir - ancak daha yüksek birsayı her zaman daha iyi koruma anlamına gelmez. Biz, SPF 50 veya civarında birSPF seviyesini öneriyoruz. Daha yüksek bir SPF varsayımsal olarak daha iyiçalışsa bile, bu sayının kendi dezavantajı olduğunu söylüyor: SPF seviyeleri50'nin üzerinde arttıkça, formülasyonlar daha kalın olma ve daha zorlu birgörünüm bırakma eğilimindedir.

GenişSpektrum Seçin!

Cildinizi en iyi şekildekorumak için iki ışın türüne karşı korunmanız gerekir. UVB ışınları cildin üstyüzeyine zarar veriyor ve güneş yanığının ana nedenidir. UVA ışınları ise cildedaha derin nüfuz ediyor ve ciltte yaşlanma, kırışıklık, pigmentasyon ve sarkmabelirtilerine neden oluyor. Hem UVA hem de UVB ışınları cilt kanserine nedenolabiliyor. Cildinizi korumak için, hem UVA hem de UVB ışığıyla savaşan genişspektrum korumalı etiketleri tercih edin. UVB ışığı cildi yakmaktan sorumludur.Geniş spektrum, hem UVA hem de UVB ışığını bloke eden bir güneş koruyucuanlamına gelir. Ayrıca, bir ürünün UVA koruma faktörünü belirtmek için Asyaülkelerinde kullanılan bir PA + derecesi olan SPF derecenizin yanında bir veyadaha fazla + işareti görebilirsiniz. Artı işaretler ne kadar fazlaysa, UVA'yakarşı koruma o kadar iyidir.

GerçekleriTanıyın: Kimyasal Maddeye Karşı

Kimyasal ve mineral güneşkremleri, farklı şekillerde de olsa çalışır. Basitçe söylemek gerekirse,kimyasal güneş koruyucuları, kimyasal reaksiyonların UV ışınlarını emmesine veciltten salınmasına neden olan bileşenlere dayanır. Öte yandan, mineral güneşkremleri, ışınları saptırmak ve saçmak için cildin üstüne oturan inorganikbileşikler kullanır. “Mineral” terimi, genellikle formülasyonda güneş koruyucufiltreler olarak; titanyum dioksit, çinko oksit veya her ikisinin dekullanımına atıfta bulunur. Çoğu eczane veya büyük marka güneş kremi, kimyasalbazlıdır. Mineral güneş kremleri veya doğal güneş kremleri kimyasallardan dahaaz tahriş edicidir. Hassas cildiniz varsa, fiziksel engelleyici içerenformülasyonları arayın. Mineral ve kimyasal, her ikisi de yararlı terimler olsada, güneşten koruyucuyu “doğal” olarak ilan eden güvenilir etiketlere karşıuyarır. “Doğal” terimi, içerik maddelerinin nereden geldiğini, bir bitkiçiçeğini, yağı veya kökü ifade eder, ancak hakkında hiçbir şey söylemez.

SuyaDayanıklı (veya ter geçirmez) Etki Gösterir

Suya dayanıklı (veya tergeçirmez), bir kişinin yüzerken veya terlerken bir güneş korumasının 40 dakikaveya 80 dakika boyunca yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını gösterir. Ancak,dirençlinin tam koruma anlamına gelmez. Hiçbir güneş kremi tamamen su geçirmezveya ter geçirmez olmadığından, FDA bu terimlerin güneş kremi etiketlerindekullanılmasına izin vermez. Bu nedenle, suya dayanıklı olarak ilan edilen birgüneş kremi yüzmek için daha iyi bir seçim olabilir, ancak yine de düzenliolarak yeniden uygulayın.

"Yüz"Karşısında "Vücut" Güneş Kremi

Yüziçin seçilen güneş koruyucular gözeneklerin tıkanması ve sivilceninalevlenmesine neden olmayacak şekilde geliştirilir. Diğer bölgeler için uygunolanlara kıyasla daha az çinko oksit içerir çünkü çinko oksit beyaz kalın bir tabakaoluşturup insanların hoşlanmadığı, badana görüntüsünü verebilir. Ancak sonyıllarda gelişen teknoloji ile mineral içerik, eskiden olduğu gibi bu kalıntabakayı oluşturmadan geliştirilmiş ve kimyasal bir bloklayıcı ile kombineedilmektedirler. Ayrıca yüz için hazırlanan güneş koruyucular makyaj ürünlerive diğer kozmetiklerle birlikte kullanıma uygun olarak hazırlanmaktadır. Gövdeiçin olanlar ise daha yoğun ve terlemenin daha belirgin olduğu göz önünealınarak formüle edilir.

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