Günde Kaç Bardak Su İçmeliyiz?

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.”

Kanuni bu dizlerinde ‘halkın itibar ettiği en büyük güç devlet, ancak bu dünyada bir nefes sıhhat gibi bir güç yoktur’ demiş.

Sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorular her gün aklımızda.

Bugün açacağımız parantez su içmekle ilgili. Su en temel gereksinimimiz. Susuz hayat düşünülemez. Su; beden, ruh ve sinir sağlığının en temel kaynağıdır.

Vücudumuzun yaklaşık %75’lik kısmı sudur. Su tüketiminin azalması halinde ilk göreceğimiz belirtiler şunlar:

Yorgunluk,

Halsizlik,

Tansiyonda anlık değişimler,

Kanda oksijen azalması,

Böbreklerde taş ve kum oluşumu.

Daha sayamadığımız birçok problem su içmediğimiz taktirde karşımıza çıkması muhtemel durumlardır.

Peki su içtiğimizde vücudumuza ne gibi faydaları vardır?

Vücutta besin öğelerini ve atıkları taşır,

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar,

Böbrekleri korur,

Fiziksel performansı artırır, kas yapısını güçlendirir,

Eklemler ve göz içine, omurilikte ve gebelikte, anne karnında fetüsü çevreleyen amniyotik kese içinde kayganlaştırıcı ve destekleyici rolü vardır

Vücut ısısını düzenler,

Kan hacmini korur, vücut pH’ını dengeler

Kilo kaybına yardımcı olur

Cilde nemlendirir ve parlaklık verir

Sindirimi düzenler

Selülit oluşumunu azaltır ve önler,

Midede oluşması muhtemel sorunlara karşı önleyicidir,

Ağız kokusunu önler,

Sigara içme isteğiniz azaltır (özellikle sigarayı bırakmaya çalışanlara tavsiye edilir, sigarayı bıraktırabilir, tecrübe edilmiştir)

Sindirim sistemini düzenler,

Soğuk algınlığı yaşanılan dönemde bolca içmek toparlanma sürecini hızlandırır,

Balgam sökücüdür,

Baş ağrısını engeller ve geçirir.

Ve buna benzer birçok şifa suda gizlidir.

Günde kaç bardak içmeliyiz?

Su içmeyi alışkanlık haline getirmiş hatta su içmeden duramayan insanlar olduğu gibi birileri hatırlatmasa su içmeyen insanlar da vardır. Su içmeyenler genellikle çay vb sıvılarla su ihtiyaçlarını karşıladıklarını düşünürler ancak tam anlamıyla doğru diyemeyiz. Çünkü sade su içmek ve herhangi bir şekilde kaynatılmamış su içmek tamamen farklıdır. Mutlaka sade su içmeye özen göstermeliyiz.

Günlük uzmanlarca içilmesi tavsiye edilen su miktarı yaklaşık 2 litredir. Yani 10 su bardağı demek yanlış olmaz. 2 litreyi alışkanlık haline getirmek sağlıklı yaşama bir adım atmaktır. Günde 10 bardak su içmeye mutlaka alışın.

Unutmamak için ne yapmalıyız?

Su içmeyi alışkanlık haline getirmemiş olanlar haliyle unutuyorlar. Onlara da tavsiyelerimiz var! cep telefonunuza sağlık uygulamaları indirdiyseniz oradan günlük miktarınızı takip edebilirsiniz. Bu sizi motive edecektir. Bunun dışında şöyle basit bir takvim yapabiliriz:

Sabah uyanınca ilk iş su için. Bu metabolizmanızın sağlam şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.

Öğleden önce 1 bardak mutlaka için.

Öğle yemeği arasında 2 bardak için.

Öğleden sonra 3 bardak için.

Akşam yemeği ve sonrasında 3 bardak için.

Basit bir takvimle 10 bardak suya ulaştınız bile!

Su içmeyi alışkanlık haline getirin. Vücudunuza baştan aşağı şifa verecektir.