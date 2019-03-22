Günde 6000 adımla sağlıklı bir vücuda ilk adım!

Günümüzde stres, yoğun iş hayatı, hareketsizlik gibi nedenlerle vücudumuz dirençsiz kalıyor ve hastalıklara çabuk yakalanıyor. Genç yaşta kalp krizleri, aşırı kilolar olağan hale gelmiş durumda.

Hastalıklar tabii ki sadece bunlarla kısıtlı değil ancak hastalık risklerini azaltmak yine bizim elimizde.

Hareketli bir hayata merhaba diyerek birçok hastalığa elveda diyebiliriz!

Her gün 6000 adım buna mükemmel bir başlangıç!

Akıllı telefon kullananların kolaylıkla yükleyebileceği “sağlık uygulamaları” ile günlük kaç adım attıkları ve kaç km mesafe kat ettikleri, kaç kalori yaktıkları vb birçok veriye ulaşmak ve bunları kaydetmek mümkün. Aynı zamanda bu uygulamaları yükleyenlerin günlük hareketlilikle ilgili daha motive oldukları tartışmasız bir gerçek.

Peki 6000 adım vücuduma ne katar?

Öncelikle vücudunuzun belli bir ritme kavuşmasını sağlayacak. Merdiven çıkarken bile tıkandığınız hissiyatına kapıldığınız günler tarih olacak.

Sigarayı bırakmak isteyenler için iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Vücudunuzun verdiği olumlu reaksiyonlar tekrar sigaraya başlama isteğinizi ciddi biçimde azaltacak.

Vücudunuzdaki yağların yakılması kolaylaşır. Daha fit bir görünüme kavuşursunuz.

Uyanırken yaşadığınız ağırlığı ve depresyon riskini minimize eder. Zinde uyanırsınız ve gün boyu daha aktif olursunuz. Eğer sabah erken tempolu bir yürüyüş yaparsanız gün boyunca burada okuduklarınızın ne kadar doğru olduğunu hatırlayacaksınız.

Tansiyon, şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıklarınız varsa kısa süre içerisinde tempolu yürüyüşler ve hareketlilik sayesinde bu hastalıkların nasıl kendiliğinden tedavi olmaya başladığını hissedeceksiniz.

Kemik erimesi kader olmaktan çıkacak. Özellikle kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığına iyi geldiği de biliniyor.

Tempolu yürüyüş için en uygun zamanın kahvaltı veya yemekten 1-1,5 saat sonra olduğunu unutmayın. Ağır yemeklerden sonra vücudunuzu zorlamayın. Mutlaka uygun zamanı bekleyin.

En önemli ayrıntı ise günlük adım sayınız arttıkça daha iyi hissedeceksiniz. İdeal olan 10000 adıma ulaşmak için çabalamayı unutmayın.

Sağlıklı olmak bizim elimizde!