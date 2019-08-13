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Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

Güçlü kaslar için uygulanacak 6 farklı hareketi Sports International Vadi Şubesi Kuvvet Kazanım ve Fonksiyonel Antrenman Uzmanı Melih Hancıoğlu anlattı.

Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

Güçlü kaslar için uygulanacak 6 farklı hareketi Sports International Vadi Şubesi Kuvvet Kazanım ve Fonksiyonel Antrenman Uzmanı Melih Hancıoğlu anlattı.

13 Ağustos 2019 Salı 12:28
Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

Günümüzde, yoğun iş temposundan sağlıksız beslenmeye kadar uzanan birçok farklı etken vücut direncimizi azaltıyor. Vücut direncimizin düşmesi zamanla kaslarımızın zayıflamasına yol açıyor. Bu durum, duruş bozukluğuna neden olduğu gibi yaşam kalitemizi de etkiliyor. Sports International Vadi Şubesi Kuvvet Kazanım ve Fonksiyonel Antrenman Uzmanı Melih Hancıoğlu bu duruma yönelik 6 farklı hareket uygulaması anlattı.

Battle Ropes: Kişinin vücut ağırlığına göre halatlar kullanılır. Halatların eş zamanlı sallanması, sırt ve kol kaslarını kuvvetlendirirken metabolik dayanıklılığı geliştirir. Uygulanması ; bacaklar bükülü ve sırt dik bir konumda iken halatlar eş zamanlı olarak dalgalandırılır.

Front Squat: Omuzların üzerine alınan ağırlık ile kişinin dik ve sabit durması sağlanır. Kalça ve bacak kaslarını kuvvetlendirmesinin yanı sıra arka kol, kanat, omurga ve el bileğinin esnekliğini arttır. Uygulanması: Bar omuzların üzerinde, dirsekler yukarı doğru kaldırılır, gövde dik bir pozisyonda durur. Topuklar yere sağlam basarken dizler ve kalça gerilerek 90 derecelik çökme derinliğine indirilir.

Pistol Squat: Tek bacak squatı olarak da bilenen bu harekette alet kullanılmamaktadır. Denge ve esnekliği arttırırken, bacak kaslarını güçlendirir. Uygulanması: Vücut olabildiğince dik bir şekilde tutularak tek bacak üzerine çömelirken diğer bacak ve kollar paralel bir şekilde uzatılır. Bakışlar ileriye odaklı olmalıdır.

Ayaklar asılı mekik: Barfiks çubuğu yardımıyla yer çekimine karşı konularak kişinin vücut ağırlığını kaldırabilmesidir. Tüm vücudu çalıştırırken özellikle karın kaslarının gelişimine katkı sağlar. Uygulanması: Ayaklar barfiks çubuğuna sabitlenir. Baş aşağı bir pozisyonda düzenli nefes aralıkları ile kişi kendisini indirip kaldırır.

Box Jump: Yüksek sağlam bir kutu yardımıyla yapılır. Bu hareket bedenin denge ve dayanıklılığını arttırırken bacak ve merkez kaslarının gelişimini sağlar. Uygulaması: Bacaklar omuz genişliğinde açılır. Kollar ileri ve geriye doğru hareket ettirilerek yeterli sıçramayla kutuya atlanır

Tire Flips: Büyük ağır lastik yardımıyla tüm vücut kasları üzerinde etkili olan bir harekettir. Güç ve dayanıklılığı arttırır. Uygulanması: Squat pozisyonunda parmaklar lastiğin altına yerleştirilir. Ayağa kalkarken lastik yukarı doğru kaldırılır. Kalkış anında öncelikle bacaklar kullanılır. Çekme pozisyonunda olan eller itme pozisyonuna getirilir.

Kuvvetli kasların yanı sıra sıkı bir vücuda sahip olmak için düzenli çalışmanın önemini vurgulayan Hancıoğlu, yapılan hareketlerin kasların kuvvetlenmesindeki etkisini anlattı. Doğru bilinen yanlışlar ile ilgili de bilgeler veren eğitmen, “ Hareketlerin doğru uygulanması için en büyük önceliğimiz danışanlarımızı doğru yönlendirmek. Yanlış uygulanan hareketlerde kalıcı sakatlıklar oluşabilir. Bunu önlemek için bir uzman tavsiyesi ile ilerlenmesini öneriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
güçlü kaslar hareket
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