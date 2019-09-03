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Gripken kalp krizi geçirme riski 6 kat daha fazla

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip sezonu da başlıyor. Grip virüsünün kalp krizi riskini 6 kat arttırdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Grip olanlar hastalığın ilk haftasında 6 kat fazla kalp krizi riski taşırken, virüsün vücuda girmesinin 8. günü risk normale dönüyor. Mevsimsel gripten korunmak için aşılanma oldukça önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

Gripken kalp krizi geçirme riski 6 kat daha fazla

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip sezonu da başlıyor. Grip virüsünün kalp krizi riskini 6 kat arttırdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Grip olanlar hastalığın ilk haftasında 6 kat fazla kalp krizi riski taşırken, virüsün vücuda girmesinin 8. günü risk normale dönüyor. Mevsimsel gripten korunmak için aşılanma oldukça önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 12:21
Gripken kalp krizi geçirme riski 6 kat daha fazla

Kanada Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre ilk defa influenza enfeksiyonu ile kalp krizi oranlarındaki artış arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya kondu. The New England Journal of Medicine adlı tıbbi araştırma dergisinde yayımlanan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre grip, kalp krizi riskini artırıyor. “İnfluenza enfeksiyonlarının zirve yaptığı mevsimlerde, kalp krizi oranlarının ve kalp krizine bağlı ölümlerin artış gösterdiği, daha önce yapılan pek çok epidemiyolojik çalışmayla da ortaya konduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, grip ve kalp krizi arasındaki ilişkiye dair önemli bilgiler paylaştı.

Grip görülme oranı her yıl artıyor

Yıllık influenza oranlarının her yıl artış gösterdiğini, özellikle küresel ısınmaya bağlı mevsimsel değişiklikler nedeniyle salgınlarla daha uzun süre karşılaşılabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko ve Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Gribin etkileri mevsime veya yıla göre de değişiklik gösteriyor. Hangi virüsün yaygın olduğu, ne kadar aşı yapıldığı, aşının ne zaman yapıldığı, aşının virüsle ne kadar uyum sağladığı gribin etkisinde rol oynuyor” dedi.

Çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha ağır geçiriyor

Bazı kişilerin grip olduklarında daha ağır hastalık geçirirken; bu grupta özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olan kişilerin yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Hakko ve Dr. Zor, “Grip enfeksiyonu zatürre, kulak enfeksiyonları, sinüzit ve kronik hastalıkların kötüleşmesine de yol açabilir. Özellikle 65 yaş üstü, diyabetik ve kronik solunum yolu hastalığı olan bireyler risk altında. Gripten korunmak için risk altında olan bireylerin aşılanması ve sık el yıkama gibi hijyen önlemlerine uymaları oldukça önemli” uyarısında bulundu.

Grip hastalığın bir gün öncesinden 7 güne kadar bulaşabiliyor

Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve hastaların öksürürken, burnunu çekerken veya konuşurken oluşan damlacıklarla hastalığı bulaştırabildiğini belirten Doç. Dr. Elif Hakko ve Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Grip virüsü, hasta olan kişinin solunum sıvılarıyla kirlenmiş yüzey ya da objelere dokunduktan sonra ellerini ağzına, burnuna, gözlerine götüren kişilere de bulaşabiliyor. Hastalığın 1 gün öncesinden 5-7 güne kadar bulaşıcılığının devam ettiğini unutmayın” uyarısında bulundu.

Grip enfeksiyonundan korunma yöntemleri

  • Kalabalık ortamlardan uzak durun.
  • Hasta olduğu bilinen kişilerle yakın temasta bulunmayın.
  • Ellerinizi sık sık yıkayın.
  • Hastayken kullanılan mendillerin ortada bırakılmadığından emin olun.

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