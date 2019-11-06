grip aşısı tedariğine devam ediliyor

İçinde bulunduğumuz dönemde Influenza aşısının tedariği ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Dr. Emin Turan; “Bu yıldan itibaren mevcut en geniş korumayı sağlayan 4’lü influenza aşısı Türkiye’de geri ödemeye dahil edildi. Biz Sanofi Pasteur olarak, 2019-2020 sezonu içinaşımızın tedariğine 10 Ekim 2019’da başladık, yaklaşık 250 bin doz aşı dağıtımı yaptık ve yarından itibaren yılsonuna kadar partiler halinde tedariğe devam edeceğiz.” dedi.

Turan; “Aşı içeriği tüm üreticiler için her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün onayı ile belirleniyor. Aşı üretimi ise son derece karmaşık, kalite kontrolün ağırlıklı olduğu ve birçok test içeren süreçlerden geçtikten sonra yapılabiliyor.

2019 Şubat ayında birçok ülkede oldukça ağır geçen ve yalnızca Fransa’da 8000’den fazla ölüme sebebiyet veren grip salgınları yaşandı. Bunun ardından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dolaşımdaki virüslerin gen haritasının daha detaylı analizinde ve buna göre aşıya eklenecek içeriğin kararında normale göre bir ay gecikme yaşandı, üretim de bu doğrultuda bir ay geç başladı. Sonuç olarak tüm dünya genelinde aşı tedariği bu yıl önceki yıllara göre biraz daha geç sağlanabiliyor.Ülkemizde özellikle Ocak ayında salgınlar halinde başlayan ve Nisan-Mayıs aylarında ise tekrar salgınlara sebep olan grip enfeksiyonundan korunmak için aşılanma zamanı anlamında bir gecikme söz konusu değil.

Bütün bu bilgiler ışığında ve ülkemizdeki influenza sezonu hastalık izlem verilerini göz önünde bulundurduğumuzda, influenza aşısı tedariği zamanlamasının, ülkemizde halk sağlığı üzerinde olumsuz bir durum oluşturması beklenmiyor. Salgınlar başlamadan önce (Ekim-Aralık) aşılanmamış olanların da ikinci salgın döneminde (Nisan-Mayıs) korunma sağlanabilmesi için ilk fırsatta aşılanmasını gerek Türkiye Sağlık bakanlığı gerekse de DSÖ gibi sağlık otoriteleri öneriyor.” şeklinde konuştu.

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