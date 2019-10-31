Görmemenizin Sebebi Göz Kapağı Düşüklüğü Olabilir!

İlerleyen yaş ile birlikte gevşeyen kas dokusu sarkarak, kırışıklıklara neden olur. Özellikle göz bölgesinde oluşan kırışıklıklar, göz kapağının düşmesine ve torbalanmasına, ileri durumlarda ise görmenin engellenmesine dahi neden olur. Yorgun ve mutsuz görünüme de neden olan göz kapağı düşüklüğüne ve torbalanmaya karşı çözüm plazma enerjisi...