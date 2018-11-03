Gizli gizli şeker içtiğinizi biliyor muydunuz?

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı yetişkin bir insanın günde en fazla 12 adet, 4-6 yaş arasındaki bir çocuğun ise 8,5 adet küp şekere denk şeker alabilme hakkı olduğunu ifade ederken, "Bu miktardan daha fazla şeker tüketimi kalp krizi, diyabet, karaciğer yağlanması gibi hastalıklara davetiye çıkartıyor. Ayrıca fazla kilo alımına ve ileride obeziteye sebep olabiliyor." diyor.

Sağlık uzmanlarının şeker tüketimi konusunun altını çizmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Bayburtluoğlu; “Çayı, kahveyi şekersiz içmekle şeker tüketmediğimizi sanmak doğru olmaz. Gizli tükettiğimiz şekere dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Gıda Mühendisi Bayburtluoğlu; farkında olmadan tükettiğimiz şekere yönelik bir liste hazırladı:

Gazoz, kola, meyveli vb karbonatlı içecekler - En yüksek şeker bu ürünlerde. Bir büyük bardaklarında (330 ml) 8,5 adet küp şeker ihtiva ediyorlar. Meyveli olmaları bir şeyi değiştirmiyor çünkü meyve hissiyatı konsantre ilavesinden çok gıda boya ve aromaları ile elde ediliyor.

Soğuk Çaylar (ice tea) - Bir bardak yani 330 ml'sinde 5,5 adet küp şeker var. Bu ürünler genellikle demlenmiş çayın filtre edilmesinden sonra aroma, renk maddesi, şeker vb diğer bileşenlerle birleştirilmesi ile elde ediliyor. Çaydan gelen kafein de cabası. Antioksidan değeri söz konusu olsaydı firmalar bangır bangır bunu da paylaşıyor olurlardı.

Meyve nektarları: Bu ürünler %100 meyve sularından farklı. Genellikle direkt suyu içilmeyecek kadar yoğun meyveler eskiden bu şekilde satılırdı. Yine de bir alışkanlık olarak kaldı ve meyve suyuna şeker, su ve aroma maddeleri eklenerek elde ediliyorlar. Bir büyük bardaklarında (330 ml) ne yazık ki 9,5 adet kadar küp şekere denk şeker bulunabiliyor.

Meyveli ve enerji içecekleri: Bunlar meyve nektarlarından daha fazla şeker ve çok daha az meyve suyu içeriyorlar. Enerji içeceklerinde meyve de yok. Bir bardaklarında 9,5 adet küp şeker tüketiliyor WHO verilerine göre.

Meyveli yoğurt, kefir ve peynirler: Bunlar da yeni moda olan ürünler, özellikle bebek ve çocuklar düşünülerek pazarlanıyorlar. WHO, 300 ml'nin 7 adet küp şeker ihtiva etttiğini söylüyor. Bu ürünler genelde daha küçük porsiyonlarda satılıyorlar fakat birini açınca birkaç tanesini daha bitirmeden duramayabiliyor çocuklar.

Peki ne yapacağız?

Sadece bilinçli bir şekilde tüketeceğiz. Evde sadece meyvenin kendisinden yapılan hoşaflar, meşrubatlar iyi birer alternatif.

Özel bir gecede yemeğe v gidildiğinde gazoz yerine meyve suyu daha masum kalacaktır ama tercihiniz özellikle soğuk çay ya da gazoz olmazsa daha iyi.

Unutmayın eve almazsanız içilmez. Özellikle bu konuya dikkat ederek, şeker alımını azaltma yoluna gidebilirsiniz.