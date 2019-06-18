Gece Başlayan Diş Ağrısı Kabus Olmasın!

Hormonların gece saatlerinde değişiklik göstererek, ağrı eşiğinin değiştiğini ve damarların genişlediğini ve bu sebepten diş ağrılarının gece saatlerinde daha da artabileceğini belirten Dt. Kökdemir, gece başlayan ağrılarla ilgili önerilerde bulundu.

* Dişlerin üzerinde ve arasında kalan gıda artıkları diş fırçası ve diş ipi ile temizlenebilir.

* Ağrıyan dişin üzerine herhangi bir ağrı kesici ilaç ve alkol gibi solüsyonların uygulanmaması gerekir. Kimyasal yapıları nedeniyle bu gibi ilaçlar diş etinde ve çevre yumuşak dokularda tahrişe neden olabilir. Bu da diş ağrısının yanında ikinci bir ağrının oluşmasına yol açar.

* Eğer iltihap nedeniyle yüzde şişlik varsa o bölgeye soğuk uygulama yapılabilir.

* Diş hekimine ulaşana kadar ağrı kesici alınarak ağrı önlenebilir.

Dt. Pertev Kökdemir, bu gibi müdahalelerin geçici çözümler olduğunu, derin çürüklere müdahalelerin gecikmesi durumunda dişin kurtarılamama ihtimalinin doğabileceğini tüm bu sebeplerden diş hekimine gidilmesi gerektiğini önemle vurguladı.

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