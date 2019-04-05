Gaz Sancısı Nasıl Geçer?

Tabii ki doğum sancısıyla bir tutmak kadınlara haksızlık olacaktır ama ağrıyı çeken bilir demekte fayda var her zaman. Gaz sancısı deyip geçmeyin. Basit nedenlerle oluşabileceği gibi ciddi hastalıklara da işaret ediyor olabilir. Sizler için araştırdık. Gaz sancısı neden olur? Hangi önemli rahatsızlıkların habercisi olabilir? Nasıl kurtuluruz? İşte detaylar!

Gaz sancısının genellikle orta yaşlı insanlarda görüldüğü biliniyor. Özellikle bu dönemde zorlu sancılar görülebiliyor. Gaz sancısı genellikle konuşurken veya yemek yerken vücudumuza girmektedir. Bir kısmını ağzımızdan atsak da bir kısmı bağırsaklara kadar ulaşıp anüse doğru yol alır. Bir kısmı da bağırsaklardaki bakteriler aracılığıyla oluşabilir.

Ne yapmak gaz sancısından kurtarabilir?

Ilık su içmeyi deneyin. Bu hem midenizi hem de bağırsaklarınızı yumuşatacak ve gazdan kurtulma konusunda yardımcı olacaktır. Uzanarak rahatlamaya çalışın. Mutlaka yavaş yemek yiyin. Hızlı yemek yemek vücudunuza giren gaz miktarını arttırmaktadır. Yediğiniz yemekleri günlük not edin. Yediğiniz bazı şeyler gaz yapabilir ve bu büyük gaz sancılarına sebep olabilir. Bu şekilde hangi gün yediğiniz yemeğin size daha çok dokunduğunu keşfedip önlem olarak bu yemekleri daha az tüketebilirsiniz. Fasulye, soğan, brokoli, Brüksel lahanası, kabak, baklagiller, karnabahar, enginar, armut, elma, şeftali, erik, yumurta, şekersiz sakızlar, tam tahıllı ekmek, bira, soda, süt, dondurma, kızartma çeşitleri gaz yapma olasılığı yüksek türlerdir. Bir süre yüksek lif içeren yiyeceklerden uzak durun. Eğer reflü probleminiz yoksa nane çayı yardımcı olacaktır. Eğer reflünüz varsa papatya çayını deneyebilirsiniz. Yemeklerinizin içerisine zerdeçal, zencefil ve rezene eklemek yemeklerin hafiflemesini ve sindirim sisteminizi yormasını engellemekle birlikte gaz oluşumunu da hissedilir şekilde azaltacaktır. Probiyotikler bağırsaklarımızda hayat kurtarıcı bakterilerdir. Dost bakteriler demekte bir sakınca yok. Probiyotikler sayesinde bağırsaklarda gaz oluşumuna neden bakterilerin önüne geçilebilmektedir. Bu dost bakterilerin bağırsaklarımızda oluşumunu arttırmak için probiyotik içeren ürünler kullanmakta fayda var. Bu bir yoğurt da olabilir, bir şurup veya tablet te olabilir. Kullanmanız mutlaka bağırsaklarınızda rahatlamaya yardımcı olacaktır. Yediklerinizi iyi çiğnemeniz faydalı olacaktır. Yediklerimizi iyi çiğnememek hem midemize hem de bağırsaklarımıza ciddi yük getirmektedir. Bu da gaz oluşumunu ciddi boyutlara çıkarır. Unutmayın; sindirim daha ağızda başlayan bir süreçtir. Gazlı içecekler, aşırı abur cubur tüketimi gibi bazı nedenlerle gaz sorunumuz ciddi boyutlara ulaşmakta. Bu ürünleri tüketmemeye özen gösterin. Özellikle gazlı içecekler değdiği her noktada tahribat yaratmaktadır. Sigara içmek ve hareketsizlik bir diğer etken. Sigara her alanda olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Bağırsak hareketlerini düzensizleştiren sigara nedeniyle gaz oluşumu artmaktadır.

Tüm bunlara rağmen uzun süreli gaz sancıları çekiyorsanız mutlaka doktorunuza başvurunuz. Bu sancı belki de düşündüğünüz gibi bir gaz sancısı değildir. Örneklere bakılırsa gaz sancısı şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların hiç de azımsanmayacak bir kısmı ölümcül bağırsak tıkanmasına kadar varan rahatsızlıklara sahip olduklarını hastanede kontrollerde öğrenebiliyorlar. Lütfen utanmadan çekinmeden yaşadığınız her türlü sağlık sorununda araştırmaktan sormaktan ve deva aramaktan çekinmeyin. Unutmayın ki vücudumuzun sağlıklı olması kaliteli yaşamanın birinci anahtarı.