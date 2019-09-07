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Gastronometro’dan Aşure Günü’ne Özel İpuçları!

Sevginin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşure her zaman keyifle tüketilen bir tatlı olsa da, bu yıl 9 Eylül’e denk gelen Aşure Günü’nde bambaşka bir anlam kazanıyor. Metro Türkiye tarafından kurulan gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun Yönetici Eğitmen Şefi Vedat Demir, püf noktalarıyla birlikte leziz bir aşure tarifi paylaştı.

Gastronometro’dan Aşure Günü’ne Özel İpuçları!

Sevginin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşure her zaman keyifle tüketilen bir tatlı olsa da, bu yıl 9 Eylül’e denk gelen Aşure Günü’nde bambaşka bir anlam kazanıyor. Metro Türkiye tarafından kurulan gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun Yönetici Eğitmen Şefi Vedat Demir, püf noktalarıyla birlikte leziz bir aşure tarifi paylaştı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
Gastronometro’dan Aşure Günü’ne Özel İpuçları!

Komşular birbirine kaseler içinde ikram ederken apartmanları enfes kokuların sardığı, kimi mahalle ve köy meydanlarında kazanlarla pişirilirken herkesin etrafında toplandığı o özel gün geldi! Muharrem ayının onuncu günü kutlanan ve bu yıl 9 Eylül’e denk gelen Aşure Günü, bir kez daha sevginin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olacak. Metro Türkiye tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’nun Eğitmen Şefi Vedat Demir, Aşure Günü için çok özel bir tarif paylaştı. Demir ayrıca, aşurenin lezzetini ve kıvamını artıracak önerilerde bulundu.

İşte aşure yapmanın püf noktaları:

  • Bakliyatları bir gece önceden suda ıslatın. Ertesi gün nişastadan arındırmak için ayrı ayrı haşlayın, sularını kullanmayın.
  • Aşurenin rengini koyulaştıran ve taneli olan dut kurusu, kuru incir, kuru kayısı gibi meyveler için ön haşlama yapın ancak çıkan suyu kullanmayın.
  • Şekeri, bakliyatların pişmesini engelleyeceği için ilk malzemelerle birlikte değil, son aşamada ekleyin.
  • Tanelerin dibe çökmemesi için çok sıcakken aşureyi kaplara doldurmayın.

Aşure Tarifi

Malzemeler (8 kişilik)

100 g aşurelik buğday

50 g pirinç

65 g nohut

65 g kuru fasulye

80 g badem

80 g fındık

25 g kırık ceviz

25 g dolmalık fıstık

1/2 adet elma

110 g kuru üzüm

50 g kuru incir

25 g vişne kurusu

50 g kuru kayısı

25 g kuru dut

250 g toz şeker

15 ml gül suyu

1/4 vanilya çubuğu

1/2 çubuk tarcın

0,5 g safran

1 g tuz

2 adet karanfil

1/2 adet portakal kabuğu rendesi ve suyu

15 gr nişasta (60 ml su ile inceltilecek)

1,25 l su

Yapılışı

Aşurelik buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilir ve her biri ayrı ayrı haşlanır. Badem, ceviz, fındık ve dolmalık fıstık, fırında veya tavada renk alana kadar kavrulur. 1,25 litre su, safran, tuz, karanfil, çubuk tarçın ocağa konulur. Su kaynamaya başladıktan üç dakika sonra karanfil ve tarçın tencereden çıkarılır, bakliyatlar alınır ve kısık ateşte ara sıra karıştırılarak her bakliyat eşit derecede yumuşayıp yemeye hazır oluncaya kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir. Bu sırada küp küp doğranmış elma, vişne kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesi ayrı bir yerde biraz yumuşayana kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir ve diğer karışıma ilave edilir. En son şeker ve gül suyu ilave edilip 5 dakika daha pişirilmeye devam edilir. Bu sırada malzemelerin dağılmamasına dikkat edilir. Aşure koyu bir kıvamda tercih ediliyorsa su ile inceltilmiş nişasta eklenebilir, akışkan seviliyorsa böyle bir bağlama işlemi yapılmaz. Aşure ılıdıktan sonra kaplara doldurulur. Üzerini süslemek için nar, Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık, kuru incir ve kuru kayısı kullanılabilir.

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gastronometro dan aşure günü özel ipuçları
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