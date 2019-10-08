Gargara kullanımı diabet riskini arttırır mı?

İngiltere'deki birçok insan düzenli olarak gargara kullanıyor. Son zamanlarda, Porto Riko'da, aşırı kilolu ve obez yetişkinleri üç yıllık bir süre boyunca izleyen uzun süreli bir çalışma yapıldı.(periodontal ve oral hijyen değerlendirmeleri dahil) Başlangıçta günde iki kez veya daha fazla gargara kullananların diabet riskinin yaklaşık% 50 oranında arttığı sonucuna vardı. Gargara, ağız boşluğunda anti bakteriyel etkilere sahip ancak oral bakteriler tükürük nitrat-nitrit-nitrik oksit yolunda önemli bir rol oynar ve düşük nitrik oksit seviyeleri, insülin direncinin yanı sıra hipertansiyon ve kardiyo-vasküler sorunlarla da tersiyle de ilişkilidir.

GARGARA KULLANIMI NASIL OLMALI?

Diş hekimi Pertev Kökdemir de cerrahi işlem sonrası gibi mecburi bir durum olmadıkça hastalara gargara reçete etmediklerini, ağız sularının da etkin fırçalama sağlayamayan veya ağız hijyeni düşük olan kişilerde önerildiğini söyledi.

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