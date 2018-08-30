Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup kuraları çekildi. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenen törende, temsilcimiz Galatasaray, D Grubunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.
A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
B GRUBU: Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV, İnter
C GRUBU: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY
E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK Atina
F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim
G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen
H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys
GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
18/19 Eylül: 1. Maçlar
2/3 Ekim: 2. Maçlar
23/24 Ekim: 3. Maçlar
6/7 Kasım: 4. Maçlar
27/28 Kasım: 5. Maçlar
11/12 Aralık: 6. Maçlar
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