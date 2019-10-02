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Fizyoterapistten Kadına Şiddete Şarkılı Mesaj

Fizyoterapist Ezgi Filiz, kadına karşı şiddetin sona ermesi noktasında farkındalık yaratmak amacıyla ünlü şarkıcı Sertap Erener'in 'Olsun' şarkısını seslendirip sosyal medyada paylaştı.

Fizyoterapistten Kadına Şiddete Şarkılı Mesaj

Fizyoterapist Ezgi Filiz, kadına karşı şiddetin sona ermesi noktasında farkındalık yaratmak amacıyla ünlü şarkıcı Sertap Erener'in 'Olsun' şarkısını seslendirip sosyal medyada paylaştı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:17
Fizyoterapistten Kadına Şiddete Şarkılı Mesaj

Kırıkkale ilinde Emine Bulut'un geçtiğimiz Ağustos ayında eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak katledildiği görüntüler toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye'de kadına şiddet olayları bitmezken İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi'nde görevli Fizyoterapist Ezgi Filiz, kadına karşı şiddetin sona ermesi amacıyla bir klip çekti. Evinde stüdyo ortamı yaratan Filiz, ünlü şarkıcı Sertap Erener'in 'Olsun' isimli parçasını seslendirdi.

Sadece kadına karşı değil, doğaya, insana gösterilen her türlü şiddet karşı olduğunu anlatan Filiz, "İnsana doğaya  yapılan her türlü şiddete karşı biri olarak değişen toplum yargılarımızın düzelmesini ve bir an önce ülkemizin toparlanmasını umuyorum. Dünyada tek görevimiz insan olmak ama maalesef bunu bile beceremez olduk. O  çocuğun çığlığı kadar kuvvetli olmalı sesimiz.Keşke farkındalık oluşturmak için daha fazla şey gelse elimizden çok üzülüyorum. Sertap Erener'in bu şarkısını  tüm kadınlara armağan ediyorum" diye konuştu.
Erener'in 'Olsun' şarkısındaki dikkat çeken sözler, "Artık ne masumuz ne de yalandan yoksun bırak olsun artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz hadi olsun..."

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fizyoterapistten kadına şiddete şarkılı mesaj
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