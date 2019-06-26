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Erkekte kısırlık sebepleri ve çözümleri nelerdir?

Son yıllarda, en az kadın kısırlığı kadar erkek sebepli kısırlık da dikkat çekiyor ve çocuk yapmak isteyen çiftler için aşılması gereken bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmalara göre kadın ve erkek kaynaklı kısırlık aynı oranlarda seyrediyor. Bu sebeple erkeklerde görülen kısırlık sebepleri ve çözümleri de ön plana çıkıyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erkek kaynaklı kısırlığın pek çok farklı nedeninin olduğunu belirtirken, artık bu sorunların çözümsüz olmadığını ve tespit edilen probleme yönelik tedaviyle, kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin de bebek sahibi olabildiğinin altını çiziyor.

Erkekte kısırlık sebepleri ve çözümleri nelerdir?

Son yıllarda, en az kadın kısırlığı kadar erkek sebepli kısırlık da dikkat çekiyor ve çocuk yapmak isteyen çiftler için aşılması gereken bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmalara göre kadın ve erkek kaynaklı kısırlık aynı oranlarda seyrediyor. Bu sebeple erkeklerde görülen kısırlık sebepleri ve çözümleri de ön plana çıkıyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erkek kaynaklı kısırlığın pek çok farklı nedeninin olduğunu belirtirken, artık bu sorunların çözümsüz olmadığını ve tespit edilen probleme yönelik tedaviyle, kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin de bebek sahibi olabildiğinin altını çiziyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:44
Erkekte kısırlık sebepleri ve çözümleri nelerdir?

Erkeklerde görülen infertilite yani kısırlığın sebebi, iç ve dış faktörler veya bilinmeyen nedenlerle olabiliyor ve bazen de genetik nedenlere bağlı olarak karşımıza çıkabiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erkekte kısırlığı temelde spermlerdeki sayının, hareketliliğin veya kalitenin olağandışı durumlarda seyretmesi veya hiç oluşmaması olarak belirtiyor. Erkek kısırlığında önemli bir grupta azospermik yani meni içerisinde canlı sperm hücresi olmayan vakalar. Pabuçcu, genellikle erkekteki infertilitenin sebebinin tespit edilebildiğini ve tespit edilen soruna yönelik uygulanan tedaviyle başarı oranlarının arttığını da ekliyor.

Sağlıksız yaşam koşulları infertiliteye sebep oluyor!

Özellikle son yıllarda artan erkek infertilitesinin sebeplerine bakıldığında, sağlıksız beslenme düzeni, obezite, içki ve sigara kullanımının artması, hatta fazla dar giysilerin kullanılması bile kısırlığa etki ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, günümüzdeki sağlıksız koşulların ve dış etkenlerin kısırlığa sebep olabileceğini belirtiyor ve ekliyor: “Son dönemde erkek kısırlığında artış gözlemlememizin en büyük sebebi de dış etkenler. Yediğimiz besinlerin sağlıksız olması, baba adayının benimsediği sağlıksız hayat tarzı infertiliteye yol açabiliyor. Bu sebeple, kliniğimize başvuran hastalarımıza ilk olarak yaşam standartlarını düzeltmelerini öneriyoruz. Alkol ve sigara kullanımının azaltılması, hatta kesilmesiyle, sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersizlerle bile, yani çok basit bir hayat tarzı değişikliğiyle bile kısırlık sorununun ortadan kalktığını oldukça yüksek bir oranda gözlemliyoruz.”

Tüp bebek tedavisinde toksinlerin atılması ve sperm detoksu oldukça önemli!

İnfertilite nedeniyle çocuk sahibi olamayan baba adayları için sperm detoksu, sperm kalitesini 3 ay gibi kısa bir sürede düzenleyerek sperm sağlığını iyileştiriyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, vücuttaki toksinlerin giderilmesi ve sperm kalitesinin yükselmesi için sperm detoksunun önemini şöyle vurguluyor: “Erkekte infertilitenin nedenleri arasında, vücuttaki toksinlerin birikmesi büyük yer kaplıyor. Toksinler hem kısırlığa hem de organlarda bozulmalara yol açıyor. İnfertilitenin en büyük çözümü olan tüp bebek tedavisinde, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan sperm detoksu son dönemde oldukça yaygınlaştı. İçki ve sigaradan kaçınmak, doğru ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak sperm detoksu yani aslında vücudun temizlenmesi için gerekli. Sperm detoksuyla birlikte tüp bebek tedavilerindeki başarı oranları da gözle görülür biçimde artıyor. Tabi, doktor önerisi doğrultusunda belirli bir süre antioksidan ilaç kullanımı da önerilen bir yöntem.”

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, genetik faktörler, bazı hastalıklar, doğuştan var olan anormallikler, hormonal ve kimyasal sebeplerin de erkekte infertiliteye sebep olduğunu belirtiyor. Bu sebeple erkek kısırlığının altında yatan sebebin araştırılması ve doğrudan probleme yönelik tedavi programının belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

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erkekte kısırlık sebepleri çözümleri nelerdir
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