En stressiz meslekler belli oldu!

Stres, tedavisi çok zor birçok hastalıktan daha daha fazla insanı tüketiyor. Trafikte stres, alış-verişte stres, ilişkilerde stres,işe giderken stres, işten eve dönerken stres derken üstüne bir de iş stresi, meslek stresi binince hayat daha da çekilmez hale geliyor. Uzmanlar günümüzde baş edilmesi gereken en önemli sorunun stresi yenmek olduğunu vurgularken stressiz bir yaşam için çalışmalar yürütüyorlar. Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde ettiği verilere göre en stressiz meslekler belirlendi.

Ekonomist

İş piyasalarındaki, borsalardaki, döviz kurlarındaki ve sektördeki gelişmeleri, dalgalanmaları yakından takip eden ekonomist mesleğini yürütenler en stressiz mesleklerden biri olarak belirlendi.

İstatistik Uzmanı

Dünyada büyük ilgi gören İstatistik uzmanlığı Türkiye'de de oldukça fazla ilgi gören bir meslek haline geldi. Günümüzde kolay iş bulan bir meslek grubu olmasa da ilerleyen zamanlarda iş kollarının daha fazla büyüyeceğine inanılıyor. Çalışma hayatında en stressiz mesleklerden birisi olarak istatistik uzmanlığı gösteriliyor.

Matematikçi

İş olanakları kısıtlı, iş bulma imkanı diğer mesleklere göre zor olsa da en stressiz meslekler listesinde kendisine yer buluyor. Matematikçilerin öğrendikleri formüller ve problem çözme yetenekleri ile naturel olarak stresle baş edebilen bir bağışıklık geliştirdiği biliniyor.

Biyomedikal Mühendisi

En stressiz mühendislik mesleklerinden biri olan Biyomedkal Mühendisi geleceğin en çok kazandıran meslekleri listesinde de yer alıyor.

Fizikçiler

Birçok maddenin etkileşimini inceleyen meslek sahibi olan fizikçiler tıpkı matematikçiler gibi en stressiz meslek dallarından biri olarak stresle mücadele eden bir mesleğe sahip oluyorlar.

Gök Bilimci

Gök Bilimci olarak bilinenler genellikle astronom ismi ile bilinirler. Gök olaylarını inceleyen meslek dalı ile ilgili tarihte de stresle ilgili önemli notların tutulduğu bir meslektir. Tarihte göklere bakmanın insanı rahatlatan, gök olayları ilgilenmenin insan ömrünü uzattığına inanılırdı.

Optometrist

Optometris denildiğin pek bilinmeyen meslek aslında günlük hayatta bolca karşılaşılan mesleklerden biridir. Her ne kadar tezgahtar olarak isimlendirilselerde gözlük satış mağazalarında uygun gözlük ve lens seçimine yardımcı olan ve en stressiz meslek dallarından biridir.

Yazar

Yazar genel bir isim olsa da alt dallara ayırmak da mümkündür. Yayınevi yazarı, ajans yazarı, içerik yazarı, metin yazarı, blog yazarı gibi alt dallara ayrılan meslek grubu için özellikle serbest olarak, home office çalışan yazarlar günümüzün en stressiz mesleklerinden biri olarak görülüyor.