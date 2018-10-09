“Emzirmek En Güzel Aşıdır”

Emzirmenin bebeğe ve anneye sayılamayacak kadar faydası olduğuna vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sabahat Derici, bir çocuğun anne sütü ile beslenmesinin bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın görülme sıklığında belirgin bir azalmanın olduğunu söyledi.

Tıbbi koşullar elverdiği sürece beslenmeye doğumdan hemen sonra başlanılması gerektiğini vurgulayan Derici, “Erken emzirme Tip 2 diyabet , hipertansiyon, obezite ve metabolik sendrom gibi bir takım erişkin hastalıklarından korur. Anne sütü ile beslenen süt çocuklarında besin alerjileri, ani bebek ölümleri daha nadir görülür. Emziren annelerde rahim daha kısa sürede toparlanır. Gebelikler arası süre uzar ve meme ve yumurtalık kanseri riski daha az görülür” ifadelerini kullandı.

EMZİRMEK BEBEĞİ ENFEKSİYONLARDAN KORUR

Anne sütü ile beslenme anne bebek bağlanmasını güçlendirdiği gibi annenin de özgüvenini artırdığını belirten Derici, “Anne sütünü bebek tercihen 6 ay olmak üzere en az 4 ay boyunca olmalıdır. Anne her beslenmede her iki memeyi de vermeli, son beslenmede en son hangi meme verildiyse bir sonraki emzirmede o memeden emzirmeye başlanmalıdır. İlk meme verildikten sonra bebek uykuya dalıp, diğer memeyi reddedebilir. Daha iyi süt üretimi ve memenin tamamen boşatılması için ikinci memeyi vermeden, birinci tamamen boşaltılmalıdır. Anne sütü her bebek için en taze, en güvenilir, en temiz, mikropsuz besindir. Hazırlama gerektirmez. İshal, kolik, kabızlık gibi yakınmalar daha nadir görülür. Bebeğin su ihtiyacını tam karşıladığı için su verilmesine gerek yoktur. Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan korur” şeklinde konuştu.

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