Egzersiz yaparken kıyafet seçimi konforunuz için önemli!

TENCEL™ Active, spor ve egzersizi günlük hayatlarının bir parçası haline getirenlerin yaz sıcaklarından etkilenmemesi için doğanın dokunuşunu giysilere taşıyarak konfor sağlıyor.

TENCEL™ botanik kökenli elyaflar içeren giysiler etkin nem yönetimi sayesinde yüksek performans gerektiren sporlarda dahi cilde hoş bir serinlik ve kuruluk veriyor.

Günlük giyimde kullanılan ‘athleisure’ tarzında ve plaj giyiminde de kullanılan TENCEL™ Active, giysilere kattığı doygun renkler, parlaklık ve yumuşak dokuyla doğal şıklığın ipuçlarını veriyor.

Egzersiz ve spor yapmak hem beden hem de ruh sağlığı için büyük önem taşıyor. Ancak özellikle yaz aylarında sıcaklığın ve nemin etkisiyle bu hareketli yaşam tarzı sekteye uğrayabiliyor. Yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen TENCEL™ botanik kökenli elyaflar içeren giysiler ise cilde hoş bir serinlik ve kuruluk verirken fiziksel performansın artmasına da katkı sağlıyor.

Farklı spor aktiviteleri için uygun giysilerin üretilmesine katkı sunan TENCEL™ markalı elyaflar, yapıları nedeniyle nem yönetimine imkan tanıyor. Yüksek performans gerektiren sporlarda dahi etkili olan botanik kökenli elyaf; nem emilimi, yayılımı ve geçirgenliği sayesinde hızla kuruma sağlayarak nefes almayı ve termal konforu artırıyor. Bunlara ek olarak, bakteri oluşum riskini azaltırken terleme sonucu meydana gelen rahatsız edici kokuların oluşmasını da geciktiriyor.

Athleisure akımında botanik elyaf etkisi!

Egzersiz ve sporun hayatımızda daha fazla yer tutması günlük yaşantımızı ve giyim tarzımızı da etkiliyor. Spor giysilerinden ilham alınarak tasarlanan, hafif egzersizler ve günlük giyimde kullanılan ‘athleisure’ tarzının hızlı yükselişi de bunu gösteriyor. TENCEL™ botanik kökenli elyaflar, athleisure giysilere doğal konfor katarken doygun renkleri, parlaklıkları ve yumuşak dokularıyla kullanıcıların estetik ve özgün bir tarz yaratmasını sağlıyor.

Doğaya karışan elyaf

TENCEL™ markalı elyafların başta düşük karbon ayak izi olmak üzere çevreye duyarlı üretim süreciyle de, özellikle eco-fashion’ı yaşamının bir parçası haline getiren tüketicilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldığını söyleyen Lenzing Türkiye&Orta Doğu ve Afrika Pazarlama İletişim&Markalama Müdürü Miray Demirer Acar, “TENCEL™ botanik kökenli elyaflar içeren giysileri iç etiketlerine bakarak bulabilirsiniz. TENCEL™ markalı elyaflar, spor yapan kişilere sağladığı nem emilimi, termal konfor ve nefes alabilirlik gibi fonksiyonel faydalarının yanı sıra, çevreye duyarlı modayı tercih etmek isteyenlere de gönül rahatlığıyla tercih yapabilme seçeneği sunuyor. Günümüzde gittikçe önem kazanan sürdürülebilir modaya katkıda bulunan TENCEL™ markalı elyaflar, sürdürülebilirlik gözetilen ormanlardan elde edilen yenilenebilir ağaç ham maddesinden üretiliyor ve çevreye duyarlı üretim sistemleri ile bu sürecin çevre etkisi minimuma indiriliyor. TENCEL™ markalı elyafların en önemli özelliklerinden biri de, toprak ve deniz ortamında çözünebilmesi, yani doğadan gelen tekrar doğaya dönüyor. Tüm bu özellikler, eco-fashion’a önem veren kişiler için çok önemli. Doğal konforu yaşarken çevreye duyarlı moda anlayışını dikkate alan tüketiciler, satın aldıkları kıyafetlerin iç etiketini okuyarak TENCEL™ markası yazanları tercih edebilir” dedi.