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“Egzersiz ve Doğru Beslenme ile Obeziteden Kurtulmak Mümkün”

Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Umut Kerimoğlu, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri doğrultusunda her geçen gün daha da fazla yaygınlaşan obezite ile mücadele konusunda, spor ve egzersizin önemine vurgu yaptı.

“Egzersiz ve Doğru Beslenme ile Obeziteden Kurtulmak Mümkün”

Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Umut Kerimoğlu, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri doğrultusunda her geçen gün daha da fazla yaygınlaşan obezite ile mücadele konusunda, spor ve egzersizin önemine vurgu yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:17
“Egzersiz ve Doğru Beslenme ile Obeziteden Kurtulmak Mümkün”

Bursa, 02.08.2019– Obezite, vücudun harcadığı enerjiden daha fazlasının vücuda girmesi sonucu vücuttaaşırı yağ birikmesidir. Beden kitle indeksi 30-35 arası olan bireyler 1.derece obez, 35-40 arası 2.derece obez ve 40’ın üzerinde olan bireyler ise 3.derece morbid obezolarak kabul ediliyor.

Özel AnadoluHastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Umut Kerimoğlu, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri doğrultusunda her geçen gün daha da fazla yaygınlaşan obezite ile ilgiliaçıklamalarda bulundu. Dr. Kerimoğlu, obezitenin şeker hastalığından yüksek tansiyona kadar birçok hastalığın nedeni olabileceğini ve kalp krizine neden olan sorunların başında geldiğini belirtti.

Kerimoğlu, obezite tedavi sürecinde tıbbi beslenmenin yanı sıra sık başvurulan çözümlerden birinin de egzersiz tedavisi olduğunu ve yeterli düzeyde egzersiz yaparak bu rahatsızlığın engellenebileceğini kaydetti.

Kerimoğlu, Dünya Sağlık Örgütüverilerine göre her yıl 3 milyondan fazla insanın fazla kiloları nedeniyle hayatınıkaybettiğinin altını çizerek, değişen beslenme alışkanlıklarıyla obeziteninartması sonucu ilerleyen süreçte bu rakamın daha da artabileceğini kaydetti.

Türkiye obezite konusunda önsıralarda

Her yıl artan obezite oranınaTürkiye’nin de ayak uydurduğunu belirten Kerimoğlu, 2016 verilerine göre Türkiye’deher 5 kişiden biri obezite hastasıyken, 2019 verilerine göre her 3 kişidenbirinin obezite hastası olduğunu belirtti.

Dr. Kerimoğlu, Halk Sağlığı GenelMüdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre ülkemizde erkeklerde %20.5, kadınlarda%41 seviyesinde görülen obezitenin, 0-5 yaş arası çocuklarda %8.5, 6-18 yaşaralığındaki çocuklarda %8.2 olarak belirlendiğini vurgulayarak, düzenlibeslenme ve egzersiz tedavisi uygulanmadığı sürece, bu oranın daha da artacağınısözlerine ekledi.

En riskli 10 hastalıktan biriolarak görülüyor

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütütarafından en riskli 10 hastalıktan biri olarak görülen obezite, birçok hastalığınnedeni olarak karşımıza çıkıyor. Şeker, tansiyon, astım, kalp rahatsızlıklarıgibi hastalıkların ana nedeni olan obezitenin kanserle de yakından ilgisiolduğu belirtiliyor.

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