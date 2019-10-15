Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95537
ALTIN
282.360
DOLAR
5.8746
STERLIN
7.4246
EURO
6.4657

“Dünyada 815 milyon kişi yatağa aç girerken bizler sürdürülebilir üretim ve sağlıklı beslenmeye daha çok odaklanmalıyız”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki konusu “Açlığa Son” olarak belirlendi. Dünya Gıda Günü kapsamında bir açıklama yapan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca; Açlığa son vermek ve Dünyamızı sağlıklı tutmak için hepimizin yapacağı şeyler var.

“Dünyada 815 milyon kişi yatağa aç girerken bizler sürdürülebilir üretim ve sağlıklı beslenmeye daha çok odaklanmalıyız”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki konusu “Açlığa Son” olarak belirlendi. Dünya Gıda Günü kapsamında bir açıklama yapan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca; Açlığa son vermek ve Dünyamızı sağlıklı tutmak için hepimizin yapacağı şeyler var.

15 Ekim 2019 Salı 10:35
“Dünyada 815 milyon kişi yatağa aç girerken bizler sürdürülebilir üretim ve sağlıklı beslenmeye daha çok odaklanmalıyız”

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından açıklanan açlığı sonlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı geliştirmek amaçları Türkiye kanatlı eti sektörünün amaçları ile bire bir aynıdır. Bizler tüm bu gelişmeler için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz.” dedi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca açıklamasında kanatlı eti sektörünün Türkiye’de tarıma önemli bir katkı sağladığını belirterek şunları söyledi; “Türkiye kanatlı eti sektörü sahip olduğu potansiyel ile dünya oyuncusu olmaya aday bir ülke konumundadır. Bugün geldiğimiz noktada; yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan sektörümüz, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte dolaylı olarak 3 milyon kişinin geçimini sağlamaktadır. Yoğun istihdam gerçekleştiren ve tarımı destekleyen yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan sektör; piliç eti üretiminde dünyada 8'inci, kanatlı üretiminde ise dünya ticaretinde 5’inci sırada yer almaktadır. Çiftlikten çatala güvenilir kanatlı eti üretiminde tüm paydaşlarımız bir birine bağlı hareket eder ve bu bağın güçlü olması gıda güvencesi ve sürdürülebilirlik alanında olumlu etki yaratır.”

Dr. Sait Koca açıklamalarına: “Dünya nüfusunun 2050 de 9,77 milyar, 2100 de ise 11,18 milyar olması bekleniyor. Dünyada artan nüfusun beslenmesi ve özellikle dengeli beslenmesinin sağlanması geleceğin ana gündemi olacak. Dünya'da kronik gıda yoksunluğundan etkilenen kişi sayısı 815 milyon. 2016 yılı için yapılan son tahminlere göre, dünyada beş yaşın altındaki 155 milyon çocuk büyüme geriliğinden muzdarip. Dengesiz beslenmenin ekonomiye maliyeti ise yıllık 3,5 trilyon dolar.” olarak devam etti.

BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, dünyada 2015 yılından itibaren en fazla kanatlı etinin üretildiğini belirtti. Koca, “Dünyada toplam et üretimi 2018 yılında 335 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.Bu üretimin 121,6 milyon tonu kanatlı etidir ve toplam üretimdeki payı yüzde 36,3’dür. Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılında en fazla üretilen konuma geçmiştir. Kanatlı etinin kırmızı etten hızlı artış göstermesi iki ana nedene dayandırılabilir. Çevre dostu olması, en etkin yem dönüşümüne sahip olması. FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında toplam et miktarı 358,9 milyon tona ulaşırken kanatlı eti miktarı 135,8 milyon ton ile yüzde 37,8 payla en fazla üretilen et konumunu sürdürecektir. Gerek Dünya gerekse ülkemiz kanatlı eti sektörü, yakın gelecekte nüfus artışı ile oluşacak et talebini karşılayacak potansiyele sahiptir” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dünyada milyon kişi yatağa girerken bizler sürdürülebilir üretim sağlıklı beslenmeye daha çok odaklanmalıyız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Bu çikolata, yiyeceklere ve içeceklere dikkat!
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Bu çikolata, yiyeceklere ve içeceklere dikkat!
Oturmak, Ölüm Sebepleri Arasında 4. Sırada!
Oturmak, Ölüm Sebepleri Arasında 4. Sırada!
Mesajlaşırken bu hataları sakın yapmayın!
Mesajlaşırken bu hataları sakın yapmayın!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim