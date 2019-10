“Dünyada 815 milyon kişi yatağa aç girerken bizler sürdürülebilir üretim ve sağlıklı beslenmeye daha çok odaklanmalıyız”

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından açıklanan açlığı sonlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı geliştirmek amaçları Türkiye kanatlı eti sektörünün amaçları ile bire bir aynıdır. Bizler tüm bu gelişmeler için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz.” dedi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca açıklamasında kanatlı eti sektörünün Türkiye’de tarıma önemli bir katkı sağladığını belirterek şunları söyledi; “Türkiye kanatlı eti sektörü sahip olduğu potansiyel ile dünya oyuncusu olmaya aday bir ülke konumundadır. Bugün geldiğimiz noktada; yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan sektörümüz, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte dolaylı olarak 3 milyon kişinin geçimini sağlamaktadır. Yoğun istihdam gerçekleştiren ve tarımı destekleyen yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan sektör; piliç eti üretiminde dünyada 8'inci, kanatlı üretiminde ise dünya ticaretinde 5’inci sırada yer almaktadır. Çiftlikten çatala güvenilir kanatlı eti üretiminde tüm paydaşlarımız bir birine bağlı hareket eder ve bu bağın güçlü olması gıda güvencesi ve sürdürülebilirlik alanında olumlu etki yaratır.”

Dr. Sait Koca açıklamalarına: “Dünya nüfusunun 2050 de 9,77 milyar, 2100 de ise 11,18 milyar olması bekleniyor. Dünyada artan nüfusun beslenmesi ve özellikle dengeli beslenmesinin sağlanması geleceğin ana gündemi olacak. Dünya'da kronik gıda yoksunluğundan etkilenen kişi sayısı 815 milyon. 2016 yılı için yapılan son tahminlere göre, dünyada beş yaşın altındaki 155 milyon çocuk büyüme geriliğinden muzdarip. Dengesiz beslenmenin ekonomiye maliyeti ise yıllık 3,5 trilyon dolar.” olarak devam etti.

BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, dünyada 2015 yılından itibaren en fazla kanatlı etinin üretildiğini belirtti. Koca, “Dünyada toplam et üretimi 2018 yılında 335 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.Bu üretimin 121,6 milyon tonu kanatlı etidir ve toplam üretimdeki payı yüzde 36,3’dür. Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılında en fazla üretilen konuma geçmiştir. Kanatlı etinin kırmızı etten hızlı artış göstermesi iki ana nedene dayandırılabilir. Çevre dostu olması, en etkin yem dönüşümüne sahip olması. FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında toplam et miktarı 358,9 milyon tona ulaşırken kanatlı eti miktarı 135,8 milyon ton ile yüzde 37,8 payla en fazla üretilen et konumunu sürdürecektir. Gerek Dünya gerekse ülkemiz kanatlı eti sektörü, yakın gelecekte nüfus artışı ile oluşacak et talebini karşılayacak potansiyele sahiptir” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA