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Dünyada 2,1 Milyar Kişi Obeziteyle Mücadele Ediyor!

Günümüzün önemli problemlerinden biri olan obezite, 2019 yılında 22 bin 771 basın haberine konu olurken, bu rakamın geçen yıl 26 bin 488 olduğu kaydedildi. Basına yansıyan haberlerde,obezite ile mücadele gündemde yer alırken, bir araştırmaobezlerin normal bireylere göre 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu.Kilolu veya obez kişi sayısının ise son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldiği görüldü.

Dünyada 2,1 Milyar Kişi Obeziteyle Mücadele Ediyor!

Günümüzün önemli problemlerinden biri olan obezite, 2019 yılında 22 bin 771 basın haberine konu olurken, bu rakamın geçen yıl 26 bin 488 olduğu kaydedildi. Basına yansıyan haberlerde,obezite ile mücadele gündemde yer alırken, bir araştırmaobezlerin normal bireylere göre 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu.Kilolu veya obez kişi sayısının ise son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldiği görüldü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
Dünyada 2,1 Milyar Kişi Obeziteyle Mücadele Ediyor!

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, obeziteile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl obezite alakalı basına 26 bin 488 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yılın rakamlarına bakıldığında ise ilk 10 ay da 22 bin 771 adet haber yapıldığı görüldü. En çok konuşulan başlıklar arasında ise obezite ile mücadele yer aldı. Obezitenin depresyonu tetiklediğine dair yapılan açıklamalar ise yine konuşulan başlıklar arasına girdi.

OBEZİTEYE KİŞİ BAŞI 99 DOLAR HARCAYACAĞIZ

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, obezlerin normal bireylere oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığı görüldü. Obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin de toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4’üne tekabül ettiği kaydedildi. Raporda 2020 ile 2050 yılları arasında obeziteye bağlı sağlık sorunlarına en çok bütçe ayıracak ülkelerde yer alırken, Türkiye’nin kişi başına 99 dolar harcama öngörüsü ile bu listenin 10’ncu sırasına yerleştiği saptandı. Obeziteye bağlı sağlık sorunlarına kişi başı en çok bütçe ayıracak ülke ise 644,8 dolar ile ABD oldu.

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dünyada milyar kişi obeziteyle mücadele ediyor
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