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Dr. Gönül Ateşsaçan: Çikolatanın Saymakla Bitmeyen Faydaları Var

Tadı, kokusu ve farklı damak tatlarına hitap çeşitleriyle pek çok kişinin vazgeçilmezi olan çikolata, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Besleyici ve antioksidan özelliğiyle bilinen çikolata, kan akışını düzenliyor, kalp hastalığı riskini azaltıyor, cildi güneşten koruyor. Dr. Gönül Ateşsaçan, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü dolayısıyla “Hepimizin Ortak Noktası” çikolatanın faydalarını anlattı.

Dr. Gönül Ateşsaçan: Çikolatanın Saymakla Bitmeyen Faydaları Var

Tadı, kokusu ve farklı damak tatlarına hitap çeşitleriyle pek çok kişinin vazgeçilmezi olan çikolata, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Besleyici ve antioksidan özelliğiyle bilinen çikolata, kan akışını düzenliyor, kalp hastalığı riskini azaltıyor, cildi güneşten koruyor. Dr. Gönül Ateşsaçan, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü dolayısıyla “Hepimizin Ortak Noktası” çikolatanın faydalarını anlattı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:56
Dr. Gönül Ateşsaçan: Çikolatanın Saymakla Bitmeyen Faydaları Var

7’den 70’e herkesin severek tükettiği çikolata, içeriğindeki lifin yanı sıra magnezyum, potasyum, bakır, fosfor, çinko gibi minerallerle de sağlıklı hayata katkıda bulunuyor. Dr. Gönül Ateşsaçan, çikolatanın pek çok yiyecekten çok daha fazla antioksidan içerdiğine ve mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını desteklediğine vurgu yapıyor. Çikolatanın faydaları hakkında bilgi veren Dr. Ateşsaçan, özellikle kaliteli kakao çekirdeklerinden üretilen, şeker oranı düşük bitter çikolata tüketiminin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Kolesterolü düşürüyor, depresyona iyi geliyor!

Çikolatanın sağlık üzerinde birçok pozitif etkisi bulunuyor. Her gün 25 gram, yani birkaç parça çikolata tüketmek kolesterolü düşürüyor, depresyona iyi geliyor, hafıza sorunlarını azaltıyor, kan basıncını dengeliyor ve cildi nemlendiriyor.

Kakao çekirdeklerinin antioksidan özelliği çok yüksek olduğu için “Hepimizin Ortak Noktası” çikolata pek çok yiyecekten çok daha fazla antioksidana sahip. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, kakao ve bitter çikolata arterleri rahatlatmak için sinyaller gönderdiğinden hem kan akışını düzenliyor hem de kan basıncını azaltıyor. Kan akışını artıran bitter çikolata beynin işlevini iyileştiriyor, konsantrasyonu artırıyor. Tüm bunların yanı sıra bitter çikolata, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalık için ortak bir risk faktörü olan insülin direncini azaltıyor. Kakaodan gelen flavanoller ise kan akışını hızlandırdığı için güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerini önlüyor.

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