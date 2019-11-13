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Dr. Ebru Durmuş : "Yüz estetiği olumlu algı yaratıyor"

Georgetown Üniversitesi Medikal Merkezi’nin araştırmasına göre; yüz estetiği yaptıran erkekler sadece çekici bir görünüm kazanmakla kalmıyor aynı zamanda karşı taraf üzerinde birçok yönden olumlu algı da bırakıyor.

Dr. Ebru Durmuş : "Yüz estetiği olumlu algı yaratıyor"

Georgetown Üniversitesi Medikal Merkezi’nin araştırmasına göre; yüz estetiği yaptıran erkekler sadece çekici bir görünüm kazanmakla kalmıyor aynı zamanda karşı taraf üzerinde birçok yönden olumlu algı da bırakıyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:18
Dr. Ebru Durmuş : "Yüz estetiği olumlu algı yaratıyor"

Georgetown Üniversitesi Medikal Merkezi’nde estetik ameliyat olan 24 erkeğin operasyon öncesi ve sonrasında çekilmiş fotoğraflarının 150 kişilik çeşitli yaş ve etnik gruplardan kişiye gösterilerek tepkilerinin ölçüldüğü araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu.  
Karakter özellikleri ile ilgili yargıların dış görünüşe ve yüz ifadelerine göre değiştiğinin bilimsel olarak da kanıtlandığını hatırlatan araştırmacılar; hem kadınlarda hem de erkeklerde estetik operasyonun sadece fiziki güzelliği değil kişilik özellikleri ile ilgili algıyı da etkilediğini belirtti. 
Araştırma sonuçlarına göre erkeklerde göz kapağı operasyonları sempatikliği artırırken, kaş kaldırma dışa dönük ve risk alabilen bir karakter algısı yaratıyor. Yüz gerdirme ise güven duygusu yaratıyor.
Araştırmanın bir başka ilginç sonucu ise kadınlarda yüz estetiği operasyonlarının daha feminen bir görüntü elde edilmesine yardımcı olurken; erkeklerde ise masküliniteye etki etmediğinin gözlemlendi.

YÜZ RUHUN AYNASIDIR
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, “Yüzün farklı kısımlarının bir kişiye dair karakter algısını bu kadar etkilemesi, üzerinde düşünmeye değer bir argüman. Dış görünüşümüz toplum içindeki yerimizde, sosyal etkileşimlerimizde belirleyici bir özellik. Yüz ise ruhun aynasıdır, derler. Dolayısıyla yüzümüzde estetik cerrahi yardımı ile yaptıracağımız ufak ve incelikli dokunuşlar karakter özelliklerimizi doğru şekilde yansıtmamıza, olumlu algılanmamıza da yardımcı olabilir. Tabii ki uzman bir cerrah tarafından yüzümüzle uyumlu ve doğal görünen bir estetik operasyon yapılmasına dikkat edilmelidir” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

BSHA

Son Güncelleme: 13.11.2019 12:32
Anahtar Kelimeler:
Georgetown Üniversitesi Medikal MerkeziYüz EstetiğiDr. Ebru Durmuş
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