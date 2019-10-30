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Domates yiyen erkeklerin spermi... Spermi bozuk erkeklere domates müjdesi

Domatese rengini veren ‘likopen’in, sperm kalitesini hem şekil hem de yüzme kapasitesi açısından artırdığı kanıtlandı. Yakın bir gelecekte, sperm kaynaklı anormal sperm üretimine ve fonksiyonuna bağlı problemlerin çoğu, invazif tedavilere gerek kalmadan çözülebilecek.

Domates yiyen erkeklerin spermi... Spermi bozuk erkeklere domates müjdesi

Domatese rengini veren ‘likopen’in, sperm kalitesini hem şekil hem de yüzme kapasitesi açısından artırdığı kanıtlandı. Yakın bir gelecekte, sperm kaynaklı anormal sperm üretimine ve fonksiyonuna bağlı problemlerin çoğu, invazif tedavilere gerek kalmadan çözülebilecek.

30 Ekim 2019 Çarşamba 21:03
Domates yiyen erkeklerin spermi... Spermi bozuk erkeklere domates müjdesi

Domatese rengini veren ‘likopen’in, sperm kalitesini hem şekil hem de yüzme kapasitesi açısından artırdığı kanıtlandı. Yakın bir gelecekte, sperm kaynaklı anormal sperm üretimine ve fonksiyonuna bağlı problemlerin çoğu, invazif tedavilere gerek kalmadan çözülebilecek.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“12 haftalık çalışma süresince 19-30 yaş arasındaki sağlıklı gönüllülerden oluşan katılımcıların yarısı günde 14mg laktolikopen, geri kalan yarısı da plasebo kullandı.

Ne araştırmacılar ne de gönüllü katılımcılar kimlerin laktolikopen, kimlerin plasebo aldığını bilmiyorlardı.

Çalışmanın başında ve sonunda katılımcılardan sperm örnekleri alındı.

Laktolikopen kullanan katılımcılarda sperm hareketi hızındaki artış ve morfolojik düzelme oranı yüzde 40 olarak saptandı.

Sheffield Üniversitesi Onkoloji ve Metabolizma Bölümü’nden Prof. Allan Pacey, çalışmanın sonunda tablet kullanan ve kullanmayanların sperm parametreleri arasındaki bu farkı gerçekten beklemediklerini açıkladı.

Hatta sonuçları gördüklerinde nerdeyse sandalyeden düşmek üzere olduğunu belirtti.

Spermlerde görülen hareket ve morfolojik açıdan düzelme inanılmazdı.”

Bu çalışmanın bir sonraki adımının daha çok katılımcıyla ve bebek sahibi olmaya çalışan çiftler üzerinde yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Betül Görgen, ilk basamaktan elde edilen olumlu sonuçların yeni yapılacaklar açısından umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

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