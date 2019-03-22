Doğal mucize gül suyu! Faydaları saymakla bitmiyor!

Gül her kültürde güzel karşılığı olan aşkı ve sevgiyi temsil eden bir çiçek.

Bazen kırgınlıkları bir anda gülümseye dönüştürebilen bir mucize.

Ama gül suyu ile ilgili söyleyeceklerimizi de lütfen not edin.

Çünkü cildinizle ilgili nerdeyse birçok sorunun çözümü gül suyu mucizesinde gizli.

Faydaları neler? Ne amaçla nasıl kullanmalıyız?

Her sabah uyandığınızda nemli yüzünüze uyguladığınızda birkaç gün çerisinde siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemeye başladığını göreceksiniz.

Saçlarınızı normal şampuanla yıkadıktan sonra durularken bir bardak gül suyu eklerseniz saçınızın daha dolgun daha canlı ve kepeksiz olacağını göreceksiniz.

Makyajınızı temizlerken kullanmanız durumunda hem makyajın verdiği olumsuz etkileri bertaraf eder hem de cildin nefes almasını sağlar.

Cilt hastalıklarına devadır. Egzama gibi rahatsızlıkların varsa uygulamaktan çekinmeyin. İltihap giderici etkisi sayesinde bir çok cilt hastalığını doğal olarak çözer.

Topuklarınızda oluşan çatlaklar için kullanabilirsiniz. Kısa sürede çatlakların tedavi olacağını göreceksiniz.

Haricinde gül suyunun sakinleştirici özelliği olduğu bilinmektedir. Kendinizi kötü hissettiğinizde ferahlatıcı kokusu sayesinde rahatlama hissedersiniz.

Bunların tamamı doğal ve yan etkisi olmayan gül suyunun mucize faydalarıdır. Ama unutmamak gerekir ki her şeyin fazlası zarardır. Bu nedenle ölçüsünde ve doğru şekilde kullanmaya özen göstermeniz gerekiyor. Sağlıkla kalın.