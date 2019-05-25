Diyabet Hastalarının Yaşadığı Sorunlar Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, diyabet hastalarını yaşadığı bazı sorunlar hakkında yazılı soru önergesi sundu.

Tip 1 ve Tip 2 olarak adlandırılan diyabet hastalıklarının, vücuttaki kan şekeri veya glikozu düzenleme şeklini etkileyen kronik hastalıklar olduğunu belirten GÖKER, “İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığına Tip 1 Diyabet denilmektedir. Ülkemizde 4 milyonun üzerinde olduğu sanılan şeker hastalarının yüzde 10’u, yani yaklaşık olarak 400 bin kişi bu tip şeker hastasıdır. Erişkinlerde görülen şeker hastalığı türüne ise Tip 2 Diyabet denilmektedir. Pankreas insülin üretir ancak insülin direnci nedeniyle vücut bunu gerektiği gibi kullanamaz. Daha çok 40 yaş üzerindeki kişilerde ortaya çıkmaktadır” dedi.

Şeker Ölçüm Cihazlarına neden Devlet Katkısı yok?

Tip 1 ve Tip 2 olarak adlandırılan diyabet hastalarının en çok kullandığı araçlardan olan şeker ölçüm cihazı, kandaki şeker (glikoz) miktarını ölçmek için kullanılmakta olduğunu söyleyen CHP’li Vekil, “Özellikle Tip 1 diyabetin sıklıkla görüldüğü çocuklarda kullanılan bu cihazlara devlet katkı vermemektedir. Bunun yanı sıra, döviz fiyatlarında meydana gelen artışlar nedeniyle söz konusu cihazların fiyatları bir anda 487 liradan 825 liraya çıkmış durumdadır. Yine bu hastalık için kullanılan serum kablolarının fiyatları da 285 liradan 500 liraya tırmanmıştır” dedi.

Bir diyabet hastasının tedavisi için ayda ortalama 1.000 lira masraf gerekmekte olduğunu da belirten GÖKER, “Devletin de bu parayı ödemediği göz önüne alınırsa, asgari ücretle çalışan bir vatandaşımız aldığı ücretin yarısını tedavi masraflarına harcamaktadır” diyerek Sağlık bakanlığına bir takım sorular yöneltti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergelerinde şu sorulara yer verdi.

Diyabet hastaları tarafından kullanılan şeker ölçüm cihazlarına belli bir miktar devlet katkısı verilmesi hususunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

Eğer yoksa böyle bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Döviz fiyatlarında meydana gelen artışların şeker ölçüm cihazlarının fiyatlarını arttırmasını ve bir hastanın aylık maliyetinin yaklaşık 1.000 lira olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ayda 1.000 lira tedavi masrafını karşılayamayacak olan binlerce hastaya neler tavsiye edersiniz?

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