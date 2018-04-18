Dişlere Dolgu Dönemi Sona Eriyor-Çürükler Tarih Olacak

Türk mühendislerden tıp tarihini değiştirecek yeni bir buluş geldi.
Washington Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Mehmet Sarıkaya, Sami Doğan ve Deniz Yücesoy diş minesini onarıp çürükleri yok eden bir çalışma yürüttü ve bu çalışmalarında başarılı olarak bir solüsyon geliştirdi.
ABD'de bulunan Washington Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmakta olan 3 Türk önemli bir buluşa imza attı. Prof. Mehmet Sarıkaya, Yrd. Doç. Sami Doğan ile Deniz Yücesoy diş çürüklerini artık tarihe karıştıracak bir tedavi yöntemini tamamladı. Ekip, peptit adlı aminoasitten oluşan bir solüsyon üretti. Üretilen bu solüsyon, diş minesini oluşturan doğal enzim ‘amelogeninin' işlevi görüyor.
Ekibin lideri olan Mehmet Sarıkaya 1977 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. Ardından ABD'de yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
FİYATLAR DÜŞECEK
Türk mühendsiler tarafından geliştirilen bu solüsyon, dişe sürüldüğünde, çürüğün yüzeyi kalsiyum ve fosfat toplayıp mineleşmeye başlıyor. Bu da dişin onarılmasını sağlıyor. İlk testlere göre solüsyonun çürük dişte 10 ilâ 50 mikrometre boyutunda yeni mine oluşturduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu solüsyonun diş macunlarına konulması için çalışma başlattı. Çürük tedavisinin fiyatının bu şekilde ucuzlaması da bekleniyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Cok iyi vAllahi helal olsun doktorlara
Çok büyük bir buluş.Türk olunca daha bir gururlanıyor insan.Tebrik ederim.
güzel bir buluş ama Türkiyeye bu tedavinin gelişi bi 10 seneyi bulur onu da herkese yaptirmazlar
Kanserede çare bulundu yurtdışındaki ulkeler hastalarina uygulamaya basladlr harıl harıl.bizde ise onkoloji bölümü tıklım tıklım hastalar kemoterapi görmekten bertaraf oldu yazık günah.