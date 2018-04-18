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Dişlere Dolgu Dönemi Sona Eriyor-Çürükler Tarih Olacak

Diş dolgusu dönemi sona eriyor. Türk Mühendisler tarafından ABD'de geliştirilen yeni bir solüsyon ile artık çürükler tamir edilebilecek.

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Dişlere Dolgu Dönemi Sona Eriyor-Çürükler Tarih Olacak

Diş dolgusu dönemi sona eriyor. Türk Mühendisler tarafından ABD'de geliştirilen yeni bir solüsyon ile artık çürükler tamir edilebilecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:53
Dişlere Dolgu Dönemi Sona Eriyor-Çürükler Tarih Olacak

Türk mühendislerden tıp tarihini değiştirecek yeni bir buluş geldi.

Washington Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Mehmet Sarıkaya, Sami Doğan ve Deniz Yücesoy diş minesini onarıp çürükleri yok eden bir çalışma yürüttü ve bu çalışmalarında başarılı olarak bir solüsyon geliştirdi.

ABD'de bulunan Washington Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmakta olan 3 Türk önemli bir buluşa imza attı. Prof. Mehmet Sarıkaya, Yrd. Doç. Sami Doğan ile Deniz Yücesoy diş çürüklerini artık tarihe karıştıracak bir tedavi yöntemini tamamladı. Ekip, peptit adlı aminoasitten oluşan bir solüsyon üretti. Üretilen bu solüsyon, diş minesini oluşturan doğal enzim ‘amelogeninin' işlevi görüyor.

Ekibin lideri olan Mehmet Sarıkaya 1977 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. Ardından ABD'de yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

FİYATLAR DÜŞECEK

Türk mühendsiler tarafından geliştirilen bu solüsyon, dişe sürüldüğünde, çürüğün yüzeyi kalsiyum ve fosfat toplayıp mineleşmeye başlıyor. Bu da dişin onarılmasını sağlıyor. İlk testlere göre solüsyonun çürük dişte 10 ilâ 50 mikrometre boyutunda yeni mine oluşturduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu solüsyonun diş macunlarına konulması için çalışma başlattı. Çürük tedavisinin fiyatının bu şekilde ucuzlaması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
çürükDolguDiş
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cesaret 3 saat önce

Cok iyi vAllahi helal olsun doktorlara

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ilkim. 1 saat önce

Çok büyük bir buluş.Türk olunca daha bir gururlanıyor insan.Tebrik ederim.

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a 41 dakika önce

güzel bir buluş ama Türkiyeye bu tedavinin gelişi bi 10 seneyi bulur onu da herkese yaptirmazlar

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Nasıl ülke 5 dakika önce

Kanserede çare bulundu yurtdışındaki ulkeler hastalarina uygulamaya basladlr harıl harıl.bizde ise onkoloji bölümü tıklım tıklım hastalar kemoterapi görmekten bertaraf oldu yazık günah.

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